Duo blickt auf die große Zeit des FC Kronach zurück

Der FC Kronach ist heute Kreisklassist. Im Jahr 1987/88 schnupperten die "Rothosen" hingegen als Bayernligist - damals die dritthöchste Spielklasse - die Luft an der Spitze des Amateurfußballs. Unter anderem mit dem kongenialen Duo Rainer Trinkwalter und Hans-Joachim Barnickel sorgte der Außenseiter in seinem Aufstiegsjahr für Aufsehen. Am Ende stand Platz 13 zu Buche - und damit der Klassenerhalt. Ein Jahr später mussten die "Rothosen" den Abstieg quittieren.

Für Rainer Trinkwalter war die Zeit nach dem Aufstieg "schon einmalig". Nur durch großen Verzicht im privaten Bereich und einen enormen Kraftakt der gesamten Mannschaft haben sich die Kronacher damals in einer Klasse mit Mannschaften wie 1860 München, der SpVgg Unterhaching, dem FC Schweinfurt, dem FC Augsburg, Jahn Regensburg, den Bayern Amateuren oder dem TSV Vestenbergsgreuth halten können, ist sich Barnickel sicher.

