DLRG ist erster Ehrenamtspreisträger in Küps

Der DLRG-Ortsverband Küps gewann den erstmals ausgelobten Ehrenpreis der Marktgemeinde Küps. Auch bei der anschließenden Sportlerehrung stellte man die meisten ausgezeichneten Sportler. Alleine elf Einzelsportler, die überregionale Erfolge erzielt hatten, sowie fünf Mannschaften wurden von der DLRG ausgezeichnet.

Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) zeigte sich beim Ehrungsabend in der Turnhalle dankbar, dass man im Gemeinderat die Schaffung eines Ehrenamtspreises einstimmig unterstützte. Die Jury unter der Leitung der Zweiten Bürgermeisterin Helga Mück (SPD) begründete die Entscheidung zugunsten der DLRG mit der sehr intensiven Jugendbetreuung.

Der von den beiden örtlichen Banken mit 1000 Euro dotierte Preis ging deshalb verdientermaßen an den DLRG-Ortsverband Küps. Den Preis überreichte der neue Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU). Er zeigte sich fest überzeugt, dass jeder in die Vereine und in die Jugendarbeit angelegt Euro richtig investiertes Geld ist. "Jugendliche, die sich in Vereine einbringen, fallen hinterher weniger auf und kosten den Steuerzahler auch weniger Geld", sagte er.

Mit Stefanie und Sebastian Gratzke wurden zwei junge Bürger für verantwortungsvollen Einsatz und Hilfsbereitschaft ausgezeichnet. Sie hatten am Heiligabend einen Rauchmelder von einen Wohnhaus gehört und sofort gehandelt, womit der Schaden enorm minimiert werden konnte. Dies nahm der weitere Stellvertreter des Landrats Bernd Steger (FW) zum Anlass, auf die Wichtigkeit der Brand- und Rauchmelder einzugehen. Die Veranstaltung wurde vom Bläserexempel "Just 4 Sax" mitgestaltet.

Die geehrten Einzelsportler

Folgende Einzelsportler wurden ausgezeichnet: Anna Maria Paul, SC Hubertus Oberlangenstadt e.V. (Deutsche Meisterin Waldrunde), Benjamin Paul, SC Hubertus Oberlangenstadt e.V. (Landesmeister Jagdbogen, Süddeutscher Meister Wald, Deutscher Vize-Meister Waldrunde), Berthold Wolf, TS Lichtenfels-AK M 75 (Gewinner von 39 Volksläufen, 1. Platz Raiffeisen Cup, 1. Platz Berglauf Cup, 3. Platz Oberfränkische Meisterschaft im Gelände Cross, Corina Wachter, TTC 1960 Tüschnitz e.V. (1. Platz Bezirksmeisterschaften, 3. Platz Bayerische Meisterschaften im Doppel), Michael Weiß, TTC Tüschnitz e.V. (1. Platz Kreisranglistenturnier, 2 Platz Stadtmeisterschaften Kronach), Philipp Weiß, TTC Tüschnitz e.V. (1. Platz Stadtmeisterschaften Kronach, 1. Platz Stadtmeisterschaften Doppel, 3. Platz Kreisranglistenturnier, 1. Platz Bezirksmeisterschaften Doppel), Thomas Förtsch, TTC Tüschnitz e.V. (2. Platz Stadtmeisterschaften Kronach, 2. Platz Kreisranglistenturnier, 3. Platz Bezirksmeisterschaften, 5. Platz Bayerische Meisterschaften), Anna Ament, DLRG Küps e.V. AK13/14w (Kreismeisterin, Oberfränkische Meisterin, 3. Platz Bayerische Meisterschaft), Konstantin Mesch, DLRG Küps e.V. AK 13/14m (Oberfränkischer Meister, 3. Platz Bayerische Meisterschaft, 22. Platz Deutsche Meisterschaft, Lea Kotschenreuther, DLRG Küps AK 17/18w (Kreismeisterin, 3. Platz Oberfränkische Meisterschaft, 9. Platz Bayerische Meisterschaft), Eva Büchner DLRG Küps e.V. AK 25w (Kreismeisterin, 3. Platz Oberfränkische Meisterschaften), Annika Kaufmann, DLRG Küps AK 9/10w (Vize-Kreismeisterin, Oberfränkische Vizemeisterin), Helen Schopf, DLRG Küps e.V. AK 13/14w (Vize Kreismeisterin, Oberfränkische Vizemeisterin), Theresa Mesch, DLRG Küps e.V. AK 9/10w (3. Platz Kreismeisterschaften, 5. Platz Oberfränkische Meistershaften, 20. Platz Bayerische Meisterschaften), Josefine Wrobel, DLRG Küps e.V. AK 13/14w (3. Platz Kreismeisterschaften, 4. Platz Oberfränkische Meisterschaften, 8. Platz Bayerische Meisterschaften), Jakob Schopf, DLRG Küps AK 9/10m (3. Platz Kreismeisterschaften, Oberfränkischer Vizemeister, 8. Platz Bayerische Meisterschaften), Lukas Büttner, DLRG Küps AK 9/10m (Vize Kreismeister, 3. Platz Oberfränkische Meisterschaft), Max Sommerer AK offen (3. Platz Kreismeisterschaften, 3. Platz Oberfränkische Meisterschaften).

Die geehrten Mannschaften

Folgende Mannschaften wurden beim Ehrungsabend durch die Fraktionsvorsitzenden ausgezeichnet: Schwimmer-Mannschaft DLRG Küps e.V. AK 12 (Kreismeister, 4. Platz Oberfränkische Meisterschaft), Schwimmer-Mannschaft DLRG Küps e.V. AK 13/14 (Kreismeister, Oberfränkischer Meister, Bayerischer Vizemeister, 13. Platz Bayerische Meisterschaften), Schwimmer-Mannschaft DLRG Küps e.V. AK 13/14 (3. Platz Kreismeisterschaften, Oberfränkischer Vizemeister, 10. Platz Bayerische Meisterschaften), Schwimmer Mannschaft DLRG Küps e.V. offene AK w (Kreismeister, Oberfränkischer Vizemeister), Schwimmer-Mannschaft DLRG Küps e.V. offene AK m (Vize-Kreismeister, Oberfränkischer Vizemeister), Tischtennis-Mannschaft TTC 1960 Tüschnitz e.V. Herren (Meister der 1. Kreisliga Aufsteiger in die Bezirksliga), Fußball TSV Küps 1862 e.V. E-Junioren (Meister der Gruppe 11), Fußball SG Mitwitz/Küps/ Theisenort (Hallenkreismeister), Fußball VfR Johannisthal Herren (Meister der Kreisklasse 2 Co/Lif.).