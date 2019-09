Kronach vor 1 Stunde

Schule

Dieses Modellprojekt wird in Kronach zum Auslaufmodell

Zum letzten Mal rücken Siebtklässler am Frankenwald-Gymnasium in eine achte Jahrgangsstufe auf, die sowohl das G8 als auch die Mittelstufe Plus umfasst. Wir sprachen mit Schulleiter Harald Weichert über drei Systeme an einer Schule.