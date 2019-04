Diebe stehlen in Küps Waren im Wert von 18 000 Euro

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienwohnhauses in der Lessingstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Karfreitag zwei E-Bikes, ein Moutainbike, einen Reifenkomplettsatz sowie ein Motorrad der Marke Ducati. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf zirka 18 000 Euro. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Coburg übernommen. Hinweise bitte an die Polizei in Kronach (Telefon 09261/5030).