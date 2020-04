Die Zauberkraft der Karwoche im Frankenwald

Mit der Karwoche, auch "Stille Woche" genannt, beginnt die letzte Woche der Fasten- und Passionszeit. Der Name Karwoche kommt vom althochdeutschen "kara", was so viel bedeutet wie Trauer. Sie beginnt am Palmsonntag und endet mit der Feier der Osternacht. Die wichtigste Woche des Kirchenjahres erzählt von Brauchtum und Tradition, von Alter und Schönheit und Schönheit im Alter.

So ist es im Frankenwald Sitte, dass der Bauer am Palmsonntag in der Kirche Palmzweige weihen lässt, um sie im Stall und am Herrgottswinkel der Wohnstube zu bewahren. Nach altem Volksglauben schützen sie Haus und Hof vor Blitz und Unheil, vor Hexen und bösen Geistern. Seuchen und Krankheiten vermögen nunmehr weder in den Stall noch in die Stube einzudringen. Am Walpurgistag nimmt der Bauer einen Teil der Zweige und steckt sie in seine Äcker, um Hagelschlag und den "Bilmitznschneide" alias "Bilmesschnitter", einen Dämon in Menschengestalt, von seinen Getreidefeldern abzuwehren.

Der alte Pflastes-Paula aus Zeyern hat seine Palmzweige erst am Palmsonntag vor Sonnenaufgang geschnitten. Und wenn ihn jemand fragte, warum er das tue, sagte er: "Die Alten", womit er die Altvordern meinte, "haben es auch so gemacht". Er war fest davon überzeugt, dass seinen Zweigen eine größere Kraft innewohnte als denen seiner Nachbarn, die sie bereits am Tag zuvor geholt hatten. Er unterließ es auch nicht, am Gründonnerstag drei Palmkätzchen zu verschlucken, und gab dann auch seiner Frau Anna drei und meinte dazu: "Dass wir auch in diesem Jahr wieder vor Krankheit verschont bleiben".

Waschritual vor Sonnenaufgang

Wenn Arzt und Apotheker einen Ausschlag nicht rasch genug zu heilen vermögen, wenn die Büßerin die Warzen an der Hand nicht wegbüßen kann, kurz, wer mit seiner Schönheit und inneren Balance nicht so ganz zufrieden ist, der setzt seine Hoffnung auf das Karfreitags-Wasser aus dem "Heiligenbrünnla" bei Zeyern. "Man muss sich aber schon vor Sonnenaufgang dorthin bemühen und darf sich unterwegs von niemandem ansprechen lassen", hat damals die alte Veitles-Kuni erzählt. Lautlos wird das Wasser aus dem Brünnla geschöpft, davon getrunken und sich dann schweigend gewaschen.

Es sind hauptsächlich die Frauen und Mädchen, die zum Jungbrunnen pilgern. Hier sei erwähnt, dass die Sitte des Karfreitagwasserschöpfens uralt ist und an den Urdsbrunnen in den germanischen Göttersagen erinnert, wo die drei Schicksalsnornen wohnen: die Alte und Norne der Vergangenheit, die Mütterliche und Norne der Gegenwart, die Jungfräuliche und Norne der Zukunft. Das Schicksal jedes einzelnen Menschen liegt in der Hand dieser drei Nornen. Im Frankenwald gelten daher noch heute viele Brunnen als verehrungswürdig und werden zum Osterfest geschmückt.

Schon am Abend des Gründonnerstags verstummen beim Gottesdienst nach dem Gloria Orgel und Kirchenglocken. Der Volksmund erzählt, dass sie nach Rom fliegen, um dort geweiht zu werden.

Anderswo geht die Legende, dass die Glocken ins Heilige Land reisen, um den Herrn auf Golgatha zu beklagen. In dieser Zeit rufen die Raschbler mit ihren "Karfreitagsraatschn" zum Kreuzwegbeten in die Kirche. Auf den Dörfern zwischen Leitsch, Grümpel und Kremnitz wird am Karsamstag, wenn beim Amt erstmals die Glocken wieder läuten, im Friedhof der Judas verbrannt. Ein Strohmann wird auf einen Scheiterhaufen gezerrt, zu dem die Buben das Holz zusammengetragen haben. Die verkohlten Holz- und Strohreste werden heimgebracht. Am Walpurgistag steckt sie der Bauer in die Ecken des Weizenfeldes, damit das Getreide nicht "brandig" wird.

Ostertau gegen die Fältchen

Diejenigen Dorfschönheiten, die am Karfreitag das Wasserschöpfen versäumt haben oder bei denen etwas schiefgelaufen scheint, machen am Ostersonntag in aller Herrgottsfrüh noch einmal mit dem gleichen Prozedere den Gang zum Osterbrunnen. Wer auf Schönheit und Anmut besonders bedacht ist, der bestreicht zuvor seine ersten Fältchen mit Ostertau.

Der Thomabauer aus dem oberen Haßlachtal hatte 95 Lenze auf dem Buckel gehabt, als er das Zeitliche segnete. Er war nie ernsthaft krank gewesen und war auch von jeglichem Unheil verschont geblieben. Er gehörte zu den wenigen Glücklichen, denen am Ostersonntagmorgen die drei Sprünge der Sonne als außergewöhnliches Zeichen am Himmel erschienen sind. Nach altem Volksglauben ist dieses rätselhafte und nur schwer deutbare "Schauspiel", in Liaison mit dem Morgen- und Abendstern, untrüglicher Garant für Gesundheit, Glück und ein gottbehütetes Leben.

Leider geraten Brauchtum und Volksglauben als unverzichtbarer Bestandteil eines sinnvollen Miteinanders im Frankenwald immer mehr in Vergessenheit, werden gar als "ausgemachter Humbug" mitleidig belächelt und vom Fluch und Segen der Neuzeit missachtet. Wollen wir wenigstens die letzten Reste alter Traditionen festhalten und vergrabene Schätze echten Volkstums wieder an das Tageslicht bringen. Denn: "Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen; und ging es uns verloren, erwerben wir es neu!"