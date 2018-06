Die Nachwuchsfrage klären

Turnusmäßig hat die Feuerwehr Knellendorf von der Kreisbrandinspektion Besuch bekommen. Alle drei Jahre wird anhand dieser Besichtigung, die in drei Blöcke aufgeteilt ist - eine Übung, Fragen an die Mannschaft und die schriftliche Dokumentation durch den Kommandanten - die Leistungsfähigkeit der Wehr geprüft.Angenommen wurde ein Garagenbrand bei der Familie Fugmann. Nach kurzer Begehung des "Brandobjekts" stellte der Kommandant fest, dass eine Person im Gebäude vom Rauch eingeschlossen war. Dafür ließ der Kommandant vier Atemschutzgeräteträger ausrüsten und die Steckleiter in Stellung bringen. Vom Hydranten legte man eine B-Leitung in den Hof und baute die Löschwasserversorgung auf. Nach kurzer Zeit konnten der "Brand" gelöscht und die vermisste Person über die Steckleiter gerettet werden.Bei der Abschlussbesprechung bescheinigten Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger und die Kreisbrandmeister Christian Müller und Dirk Raupach der Mannschaft gute und solide Arbeit. Der Kreisbrandrat freute sich, dass mit 23 Aktiven ein großer Teil der Knellendorfer Feuerwehrleute angetreten war. Er regte an, einen Jugendwart zu finden, um auch den Nachwuchs professionell betreuen zu können.Auch Dritter Bürgermeister Markus Wich zeigte sich mit der Knellendorfer Feuerwehr zufrieden und freute sich, "dass man sich in Knellendorf auf eine motivierte Mannschaft verlassen kann".