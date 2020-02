Die MOS baut ihr Angebot in Kronach aus

Auf ein Alleinstellungsmerkmal setzt künftig die Montessori-Fachoberschule (MOS) in Kronach. Sie will nämlich ihre Zweige erweitern und künftig die Fachrichtungen Gestaltung, Wirtschaft und Verwaltung anbieten. Gerade im Bereich Gestaltung sei das Angebot so gut wie nicht vorhanden, zumindest im oberfränkischen Raum, erklärt Geschäftsführerin Gudrun Jersch-Bittermann.

Mediengestalter, Produktdesigner, Kommunikationsdesigner, Raumausstatter, oder vielleicht ein Beruf im Kunsthandwerk - für all diese Tätigkeiten möchte man den Grundstein legen. "Da ist wesentlich mehr denkbar, denn die Ausbildung wird sowohl Theorie als auch Praxis beinhalten."

Neben Gudrun Jersch-Bittermann sitzt Kunstpädagogin Lisa Stöhr, die auch ein Diplom für freie Kunst besitzt. Sie soll künftig die Schüler im Bereich Gestaltung unterrichten. Und sie schwärmt jetzt schon von den zahlreichen Möglichkeiten, die diese Fachrichtung mit sich bringe: "Wir wollen Experimente mit unterschiedlichen Produkten durchführen, gehen in Unternehmen, um bestimmte Vorgänge kennenzulernen, unterrichten im Technischen Zeichnen für ein besseres Raumverständnis. Beschäftigen uns mit Architektur, Malerei und wir sammeln vor allem Erfahrungen für das Berufsleben." Grafikprogramme beherrschen, das Fotografieren lernen, selbst malen, Bühnen- und Kostümgestaltung kennenlernen - die Liste ist schier endlos.

Man wolle "der Persönlichkeit mehr Raum geben," so drückt es Lisa Stöhr aus. "Um etwas zu lernen, braucht es vor allem Übung. Talent alleine reicht nämlich nicht aus." Gefragt seien hier vor allem Beobachtungsgabe und der starke Wille, wirklich etwas lernen zu wollen. Und das in einem Tempo, das vom jeweiligen Schüler meist selbst bestimmt werden könne.

Getreu der Montessori-Pädagogik und ihren Grundsätzen will man auch bei den neuen Fachrichtungen nicht vom bewährten Konzept abweichen: "Unsere Montessori-Schule achtet die Kinder, unterstützt sie individuell und begleitet sie, ihren Fähigkeiten angemessen, bis zum Abitur."

Lernen in Museen und Ateliers

Mitbringen für die Fachrichtung Gestaltung solle man aber neben der Freude am praktischen und bildnerischen Arbeiten auch die Freude an der schriftsprachlichen Durchdringung von Kunstwerken anderer. Und vor allem auch Spaß an Kunstgeschichte, handwerklichen Tätigkeiten, und gestalterischen Techniken. "Was wir zur Verfügung stellen können, sind ein Werkraum, ein Schulatelier, ein Kunstlabor und ein Computerraum," zählt Jersch-Bittermann auf. Geplant seien aber auch Exkursionen in Galerien, Museen, Kunstateliers und in der Natur. Und eines gelte für alle Fachrichtungen, nämlich die fachpraktische Ausbildung in den entsprechenden Betrieben.

Der Bereich "Wirtschaft und Verwaltung" soll vor allem strukturiertes Arbeiten fördern und betriebs- und gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln. Gefordert sei hier ein problemlösendes und vernetztes Denken. "Im Fokus stehen Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre und Rechtslehre." Und um verschiedene Sichtweisen auf bestimmte Vorgänge zu erleichtern, favorisiert die MOS einen Perspektivwechsel. Hier sollen die Schüler aus der Sicht von Unternehmern, Konsumenten, Arbeitnehmer und Staatsbürgern volkswirtschaftliche und rechtliche Problemstellungen erkennen.

In der Genehmigungsphase

Die neuen Fachrichtungen seien zwar gerade noch in der Genehmigungsphase durch das Kultusministerium, aber Jersch-Bittermann sieht hier kein diesbezügliches Problem. "Wir erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen und wir sind auch personell bestens aufgestellt. Warum also sollten sie uns die Genehmigung verweigern?"

In diesem Zusammenhang verweist sie auch auf die "gewachsenen Strukturen" der Schule und den guten Zusammenhalt unter den Lehrkräften.