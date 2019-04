Die Menschen hinter den Zahlen

Sie sitzen im Rollstuhl, ihnen fehlen Gliedmaßen, sie leiden seelisch - Kriegsopfer. Der Journalist und Fotograf Till Mayer bereiste zahlreiche Kriegs- und Krisenländer sowie Katastrophengebiete Afrikas, Asiens und Europas. Seine Aufgabe als Informationsdelegierter des Internationalen beziehungsweise Deutschen Roten Kreuzes führte ihn dabei unter anderem auf den Balkan, in die Türkei, nach Sri Lanka, in den Irak und den Iran. Seit vielen Jahren berichtet er über Menschen mit Behinderung in Konflikten und Kriegen. Elf von ihnen aus Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, Uganda, Kongo, Somalia, Kroatien, Gaza, Serbien und Syrien porträtiert seine derzeit in der Kronacher Synagoge zu sehende Wander-Ausstellung "Barriere:Zonen".

In eindringlichen Schwarz-Weiß-Fotografien und Interviews zeigt Till Mayer, der für sein Ausstellungsprojekt den Coburger Medienpreis 2015 erhielt, dabei die Schicksale hinter den nackten Zahlen. In sehr würdevoller, menschlicher Art und Weise holt er dabei die Opfer aus der Anonymität, gibt ihnen eine Stimme, ein Gesicht. Einige der Porträts geben Mut, andere stimmen traurig - und doch haben sie eines gemeinsam: "Sie alle fordern Respekt ein - und sie alle kämpfen als Menschen um ein würdiges Leben, Tag für Tag", appellierte der Journalist bei der Ausstellungseröffnung in der Synagoge.

Bombe reißt die Hände weg

Da ist der heute 24-jährige Phongasavath Manithon aus Laos, der als Jugendlicher von seinem Freund eine blitzeblank polierte Eisenkugel als Geschenk erhielt - unwissend, dass es sich dabei um den Blindgänger einer Streubombe aus dem Vietnamkrieg handelte. Die Bombe explodierte in seinen Händen. Er verlor beide Hände, ist seitdem blind. Heute tanzt er Hip-Hop. Ihren Traum von Tanzen erfüllt sich auch Rima - mittels einer Prothese; kam sie doch aufgrund eines Geburtsfehlers mit einer Behinderung auf die Welt, wofür sie religiös stigmatisiert wurde.

Schlaflos nach Vietnam

Da ist der Kriegsveteran Barry Roma, der als junger US-Soldat im Vietnamkrieg sechs Menschen töten musste, seitdem kaum noch Schlaf findet und sich jeden Tag fragt: "Bin ich noch ein guter Mensch. Kann ich es noch sein?"

Auch Zynowiy Kyryk kämpfte im Krieg, in Afghanistan. Sein Schritt ist nicht mehr fest, seine linke Hand ist zusammengekrümmt wie nach einem Schlaganfall. Schuld sind Granatsplitter, die Feldärzte bei der Operation nach seiner Verwundung übersehen haben. Die verbliebenen Splitter in seinem Kopf machen aus ihm einen Kriegsversehrten, der nicht mehr arbeiten kann, von einer mickrigen Invalidenrente lebt und sagt: "Was wir Veteranen wollen, ist Respekt. Viele von uns haben Unmenschliches überstanden."

Konflikte und Kriege werfen einen langen Schatten - das führt die Ausstellung eindringlich vor Augen. Manche von ihnen sind seit Jahrzehnten vorbei; andere fordern noch immer neue Opfer. Sie alle rauben Leben, Zukunft und Hoffnung; hinterlassen körperlich und seelisch Versehrte, deren Lebensbereiche Zonen voller Barrieren sind. So manche konnten sie schon überwinden. Andere werden noch viel Kraft fordern ...

Kristin Helberg liest

Die sehr sehenswerte Ausstellung ist cross-medial konzipiert. Über QR-Codes können weitere Links und Informationen direkt aufs Smartphone geladen werden. Sie ermöglichen den Zugriff auf Online-Reportagen, Bildergalerien, Audio-Slide-Shows und Videos. Betrachtet werden kann die emotional aufrüttelnde Ausstellung noch bis Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie während des Begleitprogramms. Dieses umfasst noch am morgigen Donnerstag, 11. April, eine Lesung von Kristin Helberg aus ihrem aktuellen Buch "Syrien-Krieg, Lösung eines Weltkonflikts" als auch am Samstag, 13. April, ein syrisches Konzert. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Ausstellung und die Rahmen-Veranstaltungen werden gezeigt und unterstützt von der Flüchtlingshilfe Kronach und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, gefördert im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"

Weitere Infos zu der Ausstellung finden sich im Netz unter www.barriere-zonen.org sowie über die Flüchtlingshilfe unter www.fh-lkrkc.com oder bei Maria Gerstner im KAB-Büro (Telefon 09261/52015).