Die Jugend "rockt" die Bühne in Steinwiesen

Mit großem Getöse, lauter Musik und Helau-Rufen zogen das Kinderprinzenpaar Prinz Nils I. und Prinzessin Amelie I. mit seinem großen Gefolge in die heiligen Hallen des Faschings in Steinwiesen ein. Jugendelferrat und Kindergarde begleiteten sie und die Mädchen der Garde zeigten einen fantastischen Gardetanz.

Begrüßt wurden sie von den Moderatorinnen Lisa Schmittdorsch und Emelie Hauck, die souverän durch den Nachmittag führten. Die Tanzmariechen Lena Deuerling und Julia Beierkuhnlein wirbelten über die Bühne, bevor Max Smettane und Luca Ströhlein als "seriöse" Männer ihre Sketche spielten. Einmal ging's um eine Katze und beim zweiten um Geldgeschäfte, wobei einem "1000 Euro für den Rücktritt der Regierung schon wert sein sollten".

Die "Fritzlas" zeigten was man vor einer Kaufhauskasse alles so auszuhalten hat und beim Jugendelferrat war die große Vogelparade zum Abschuss freigegeben. Das Dschungelcamp in Steinwiesen war sicher lustiger und interessanter als im Fernsehen. Die Kinder des Kindergartes St. Marien in Steinwiesen begeisterten als Tiere und Urwaldbewohner vor allen Dingen mit dem Lied von Balu, dem Bären aus dem Dschungelbuch "Probier‘s mal mit Gemütlichkeit.

Akrobatik, Eleganz, Tanz und Musik, all das vereinten die SV-Turnerinnen-Gruppe "ABBA" mit ihren Sprüngen und Tänzen zu den Melodien von "ABBA". Ebenso wie die SV-Turnerinnen der Gruppe "Yvonne", die als schwarze und weiße Ballerinen zu rockigen "Amadeus-Melodien" tanzten. Die Juniorengarde der FGS erfreute mit ihrem schwungvollen Tanz genauso wie die Landkreis-Minigarde, die über die Bühne wirbelte.

Ein alter Hase in der Bütt ist David Wiedel, der dieses Jahr viel über das Hotel Mama zu berichten hatte. Zimmerservice, Wäsche und Fahrdienst inbegriffen. Und es gab Premieren in der Kinderbütt mit Moritz Feil, der schon ganz gekonnt seine Erfahrungen in der Schule und zuhause erzählte. Ebenso wie Julia Beierkuhnlein, die schon gerne 20 wäre und sich das Leben aus der Sicht einer Neunjährigen betrachtete.

Natürlich durften auch die Hoheiten des Steinwiesener Faschings nicht fehlen. Prinz Frank II. und Prinzessin Ramona I. waren mit ihrer Prinzengarde und den "großen Tanzmariechen" Maria Löffler und Amira Hopf gerne in die Kulturhalle gekommen. Mit einer kurzen Rede und tollen, schwungvollen Tänzen erfreuten sie die Narren. Genauso wie Präsident Wieland Beierkuhnlein, der sich besonders bei den Nachwuchsmoderatoren Emilie Hauck und Lisa Schmittdorsch bedankte. Die Stunden voller Witz, Show und Tanz wurden musikalisch begleitet von Ali & Querchl.