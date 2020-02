Mit einem gelben Futternapf läuft Barbara Laschka auf den Eingang des knapp 200 Quadratmeter großen Geheges in ihrem Garten zu. Als sie das Tor öffnet, stehen ihre zwölf Hennen bereits gesammelt am Eingang und warten auf ihr Frühstück. "Meine Mädels hören mich schon her laufen und wissen genau, dass...