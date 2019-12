Die Helfer der Helfer

Torsten Schmidt läuft auf das Bahnhofsgebäude zu. Er schwenkt nach rechts, öffnet die Tür der Männertoilette und sieht sich um. "Hier ist alles in Ordnung", stellt der 35-Jährige fest nachdem er auch noch einen Blick in die Behinderten- und in die Damentoilette geworfen hat. Dann geht er die Treppenstufen hinauf zu den Gleisen. Dort wartet sein Kollege Harald Scherbel bereits, er hat sich im Innenraum des Bahnhofs umgesehen.

An den Gleisen ist es ruhig. Nur ein junger Mann mit Kapuze sitzt auf einer der Bänke und trinkt einen Energydrink. Schmidt und Scherbel wissen, dass er im Drogenmilieu unterwegs ist. Machen können sie allerdings nichts. "Gerade tut er nichts Illegales", sagt Schmidt.

Die Sicherheitswächter gehen zurück zum Bahnhofsvorplatz und beobachten das Geschehen. Im Durchschnitt gehen sie zweimal pro Woche in Kronach oder den Kommunen im Landkreis auf Streife. Beide sind seit der Gründung vor 15 Jahren dabei. Schmidt arbeitet hauptberuflich als Bestatter, Scherbel ist Holzingenieur. "Als meine Tochter noch das Gymnasium besucht hat, gab es regelmäßig Probleme am Bahnhof", erinnert sich der 56-Jährige. Er las in der Zeitung von der Sicherheitswacht und wollte sich engagieren.

Ein weißer Lieferwagen

Während die beiden aus ihrem Alltag berichten, biegt ein weißer Lieferwagen mit ungarischem Kennzeichen in die Einfahrt des Bahnhofsgeländes ein und kommt auf dem Fahrtweg neben den Parkplätzen zum Stehen. Drei Männer steigen aus und reden hektisch miteinander. Während einer am Steuer sitzt versuchen die anderen beiden, den Wagen auf den Parkplatz zu schieben.

Schmidt und Scherbel beschließen, sich ein genaues Bild von der Situation zu machen. Während Scherbel sich zunächst im Hintergrund hält, geht Schmidt entschlossen auf die Männer zu und sucht das Gespräch. Alle drei können kaum Deutsch, einer telefoniert mittlerweile. Schmidt leuchtet mit der Taschenlampe in den hinteren Teil des Wagens. Im Wageninneren befinden sich keine verdächtigen Gegenstände. Trotzdem ruft Scherbel über den Polizeifunk einen Streifenwagen zur Unterstützung.

Fast zeitgleich mit der Polizei hält ein weiteres Auto vor dem Bahnhof. Die Männer haben einen Freund angerufen, der das Auto mit auf den Parkplatz schieben soll. Die Polizei nimmt die Personalien auf und kontrolliert den Fahrzeugschein.

Charakterfestigkeit entscheidend

Wenige Minuten später steht das Auto auf dem Parkstreifen. Die Polizisten fahren wieder. Alles in Ordnung. Scherbel und Schmidt machen sich auf den Weg zum Landesgartenschaugelände. "Kronach ist insgesamt sehr sicher. Nach dem Weihnachtsmarkt kann man beruhigt nach Hause laufen", sagt Schmidt. "Langweilig wird uns trotzdem nicht. Oft sind wir zu Zeiten unterwegs, zu denen nichts erwartet wird, und finden uns dann mitten im Brennpunkt des Geschehens wieder", ergänzt Scherbel. Wichtig sei vor allem ein gefestigter Charakter. Man müsse sich darüber bewusst sein, dass man auf Klientel trifft, mit dem man normalerweise nichts zu tun hat. "Wir werden oft verbal attackiert. Deshalb müssen wir uns durchsetzen können", weiß Schmidt.

Während der Runde durch das Landesgartenschaugelände ist alles ruhig. "Im Sommer ist hier mehr los", berichtet Scherbel. Er und sein Kollege sind überzeugt davon, dass sie die Stadt durch ihre Patrouillen etwas sicherer machen."Oft macht eine wiederkehrende Tätergruppe Probleme. Manche Delinquenten erkennen uns mittlerweile und flitzen weg, wenn sie uns sehen", sagt Schmidt. Vor allem die Uniform trägt Scherbels Einschätzung nach einen entscheiden Teil dazu bei: "Damit werden wir mit der Polizei in Verbindung gebracht."

Im Landkreis ist die Sicherheitswacht in neun von 18 Kommunen aktiv

Die Sicherheitswacht ist keine Bürgerwehr, sondern eine Ergänzung der Polizei. "Um Sicherheitswächter zu werden, müssen die Anwärter an 40 Unterrichtseinheiten, die für jeweils 45 Minuten angesetzt sind, teilnehmen", erklärt Gerhard Anders, Pressesprecher der Kronacher Polizei.

Zu den Ausbildungsinhalten zählen unter anderem eine Funkausbildung, die Vermittlung der Rechtsgrundlagen, ein Erste-Hilfe-Kurs und auch ein Überblick darüber, wie die Polizei organisiert ist.

Bevor die Ausbildung beginnt, steht zunächst ein Eignungstest an. "Im persönlichen Gespräch sehen wir, ob jemand in Frage kommt oder nicht", sagt Anders. Auch werde geprüft, ob die Bewerber vorbestraft sind. "Voraussetzungen sind die deutsche Staatsbürgerschaft im Sinne des Grundgesetzes und ein Eintrittsalter von 18 bis 62 Jahren." Die Bewerber müssen laut Anders außerdem gut sehen und hören können, mobil sein und ein entsprechendes Erscheinungsbild haben.

In neun von 18 Kommunen aktiv

Im Kronacher Landkreis ist die Sicherheitswacht in neun von 18 Kommunen im Einsatz. "Wir fragen an, ob Interesse besteht, dann muss ein Beschluss im Gemeinderat gefasst werden", berichtet Anders. Für die Kommunen fallen keine Kosten an, die Finanzierung der Sicherheitswacht erfolgt über das Landesamt für Finanzen. Den Ehrenamtlichen geht es nicht ums Geld, sondern darum, das Sicherheitsgefühl in Kronach zu stärken. "Für die Schichten bekommen die Sicherheitswächter eine Pauschale." Während der dreistündigen Schichten sind die Sicherheitswächter immer zu zweit auf Streife. "Sie sind mit einem Pfefferspray ausgestattet und haben außerdem ein Funkgerät dabei, durch das sie den Polizeifunk mithören können", berichtet Anders. In ihren Uniformen seien sie unter anderem dazu befugt, Platzverweise zu erteilen, Identitätsfeststellungen durchzuführen, Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten und in Notwehr und Nothilfe für Mitmenschen zu handeln.

Präventive Tätigkeit

"Die Ehrenamtlichen werden an Stellen eingesetzt, an denen sie präventiv tätig werden können, die aber nicht so gefährlich sind, dass Polizeibeamte ständig vor Ort sein müssen", teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Kronacher Sicherheitswacht hat fünf Mitglieder. "Derzeit bilden wir gemeinsam mit der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg neue Ehrenamtliche aus", sagt Anders. Nach Abschluss der Ausbildung im Februar bekommt die Kronacher Sicherheitswacht daher Verstärkung von drei neuen Mitgliedern.

100 Mitglieder

zählt die Sicherheitswacht in Oberfranken. In Kronach sind fünf Ehrenamtliche im Einsatz.