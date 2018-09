Die Chancen in der Heimat

Praktika, Ferienjobs, Ausbildungsstellen oder Festanstellungen: In ungezwungener Atmosphäre mit Firmen ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen und die vielfältigen beruflichen Perspektiven in Ludwigsstadt und der direkten Umgebung kennenlernen - das können alle Besucher der Arbeitsplatz- und Ausbildungsmesse "work@ludscht" am Samstag, 15. September.

20 Arbeitgeber der Region bilden ein breites Spektrum ab und zeigen den Arbeitskräften von morgen, welche vielfältigen beruflichen Möglichkeiten die Heimat bietet. Die Messe ist von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Organisiert wird diese von der Stadt Ludwigsstadt mit ihrem Stadtumbaumanagement. Für die Verpflegung der Besucher zeichnet der TSV Ludwigsstadt verantwortlich.

Das neue Konzept wurde am Dienstagvormittag bei einem Pressegespräch im Ludwigsstädter Rathaus vorgestellt. "Die Stadt kann keine Arbeitsplätze schaffen. Aber wir können für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen, diese verbessern und optimieren - und wir können aufzeigen, was es bei uns für ein vielfältiges Spektrum an Firmen sowie Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gibt", betonte Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt die Bemühungen seitens der Stadt, den Arbeits- und Wohnstandort Ludwigsstadt zu unterstützen. Ein wichtiger Bestandteil sei dabei der Umgang mit dem Fachkräftemangel. Ziel sei es, Arbeitskräfte nach Ludwigsstadt zu holen und in der Region zu halten. Dazu führe die Stadt die work@ludscht durch - als Ergebnis der Ludwigsstädter Unternehmensstammtische.

Mit der Messe wolle man bewusst nicht "nur" das Ausbildungsangebot in Ludwigsstadt sowie den angrenzenden Kommunen aufzeigen, sondern auch Ferienjobs, Praktikumsstellen sowie Festanstellungen - eben die "gesamten Facetten eines Jobs".

Wie der Bürgermeister darlegte, stelle der Arbeitsort Ludwigsstadt (Stand 2016) 1391 Arbeitsplätze zur Verfügung bei gleichzeitig hier wohnenden 1362 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern. "Isoliert betrachtet, hätten wir Vollbeschäftigung", würdigte er gerade auch den Zuwachs an Arbeitsplätzen mit einem satten Plus in den letzten Jahren um rund 100 Stellen - bei weiterhin steigender Tendenz.

Eine zentrale Zukunftsfrage

Die Gewinnung von Arbeitskräften stelle aber nicht nur eine existenzielle Aufgabe für die Arbeitgeber dar, sondern sei auch eine zentrale Zukunftsfrage der Region. Gerne unterstütze man daher die Unternehmen mit der Messe - zugleich auch als wichtigen Beitrag, um gemeinsam gegen den demografischen Wandel anzukämpfen.

Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbaumanagement der Stadt Ludwigsstadt freute sich über die Teilnahme von 20 namhaften Betrieben und damit eine "volle Halle". Als Ansprechpartnerin und Organisatorin stellte sie die Eckdaten und den Ablauf der Messe vor. Der Eintritt für die Besucher ist frei. Parkmöglichkeiten befinden auf dem Parkplatz der Confiserie Burg Lauenstein und auf dem Schützenplatz.

Die Eröffnung und Begrüßung durch Bürgermeister Ehrhardt und den stellvertretenden Landrat erfolgt um 10 Uhr. Während des Messebetriebs am Nachmittag findet ein Quiz mit Fragen zu den ausstellenden Firmen statt. Die Preisverleihung ist für 13.30 Uhr vorgesehen. Hauptpreise sind ein Handy und ein Tablet. Das offizielle Ende der Messe ist um 14 Uhr.

Ab 15 Uhr erfolgt ein Get-together der Messeteilnehmer bei Kaffee und Kuchen in der Gaststätte der Hermann-Söllner-Halle. In der Gaststätte übernimmt der TSV Ludwigsstadt auch während des Messebetriebs die Verpflegung der Besucher. "Es gibt Kaffee und Kuchen, aber auch kleinere Gerichte", kündigt Reinhard Bräutigam an.

An den jeweiligen Ständen werden, so der Bürgermeister, Ausbilder und Verantwortliche aus dem Personalwesen, aber auch viele Auszubildende Auskunft geben. "Wir hoffen, dass die Messe guten Zuspruch findet und viele Besucher kommen, um sich zu informieren und dabei hoffentlich auch eine Arbeitsstelle finden", so Ehrhardt. Bei guter Resonanz sei eine Fortsetzung durchaus vorstellbar. Ein Konkurrenzgedanken zur im Oktober stattfindenden "großen" Ausbildungsmesse in Kronach sei nicht vorhanden. Kronach sei rund 30 km entfernt - ebenso wie Saalfeld -, so dass man als Einzugsgebiet gerade auch den Raum Thüringen mit im Blick habe.

Durch die überschaubare Anzahl an Teilnehmern würden bei der work@ludscht vielleicht kleinere Unternehmen besser wahrgenommen, die bei größeren Messen eventuell etwas untergingen. Diese richte sich sowohl an junge Leute, die einen Arbeitsplatz suchen beziehungsweise erst einmal über ein Praktikum oder auch Ferienjob in einen Beruf hineinschnuppern möchten, wie auch an erwachsene Arbeitsuchende oder auch Berufstätige, die sich verändern wollen beziehungsweise neue berufliche Perspektiven in der Region anstreben. "Die Bandbreite ist groß", freute sich Ehrhardt auf "eine kleine, aber feine Messe".