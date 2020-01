Sollte es in ein paar Jahren im Kindergarten eine Gruppe mit Lenas, Emmas, Bens und Emils geben, wäre das nicht verwunderlich. Bei den genannten Vornamen handelt es sich um die häufigsten, die von Eltern im Kreis Kronach 2019 vergeben wurden. Was all diese Namen gemein haben: Es gibt keine Kurzfor...