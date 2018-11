Die anpassungsfähige Douglasie wird auch für den Frankenwald immer interessanter

Angesichts des Klimawandels und der heuer immensen Borkenkäferschäden bei der Fichte sind viele Waldbesitzer auf der Suche nach Bäumen, die viel besser als die Fichte im Frankenwald der Zukunft überleben können. Schon bisher wurden bevorzugt Tannen und Buchen gepflanzt. Seit einiger Zeit wird die Douglasie immer interessanter. Sie kann sich an das wechselnde Klima viel besser anpassen und wächst viel schneller als andere Bäume. An einigen Standorten im Kreis Kronach gibt es bereit mächtige Douglasien.

Knapp 60 Waldbesitzer folgten der Einladung der Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen und der Bayerischen Forstverwaltung in den Privat- und Gemeindewald rund um Zeyern. Die Veranstaltung wurde geleitet vom Geschäftsführer der WBV, Wolfgang Schirmer, Förster Armin Hanke und der Forststudentin Eva Engelhardt, die von der großen Resonanz überwältigt waren.

Sehr gute natürliche Verjüngung

Studentin Eva Engelhardt referierte über die Herkunft, Ansprüche und Verwendung der Douglasie. So waren viele erstaunt darüber, dass diese zwar aus Amerika stammt, vor der Eiszeit aber durchaus in unseren Gefilden heimisch war, was Pollenanalysen aus Mooren zeigten.

Revierförster Armin Hanke zeigte im Anschluss anschaulich, auf was bei der Douglasie bei der Pflanzung und beim Pflanzeneinkauf geachtet werden sollte. Besonders die Gefahr der Wurzelaustrocknung nach der Lieferung hob er hervor.

Privatwaldbesitzer Felsecker konnte vorzeigen, wie gut sich die Douglasie im Frankenwald natürlich verjüngt. Von nur vier Altdouglasien hat er in seinem Wald Tausende Nachkommen. Er habe nichts unternommen, außer etwas Licht in den Wald gebracht, indem er einige Bäume auf der Fläche fällte. Drei der Altdouglasien hat er inzwischen geerntet und für die Verschalung seiner Scheune verwendet, denn das Holz der Douglasie ist sehr witterungsbeständig.

Im Gemeindewald gab es dann eine praktische Vorführung. Wolfgang Schirmer demonstrierte, wie bei der Durchforstung und Astung vorzugehen ist und welche Bäume dafür ausgesucht werden sollten. Mit einer "Japansäge", einer Handsäge und einer Teleskopstangensäge astete er einen Baum bis auf eine Höhe von 5,50 Metern.

Gelungene Wiederaufforstung

"Wichtig ist bei der Astung, dass keine Aststummel stehenbleiben und der Ast mit einem sauberen Schnitt rindeneben abgetrennt wird", erläuterte er. "Die Astung ist für die Wertsteigerung sehr wichtig. So unterscheiden sich die Preise für normales Holz und Wertholz immerhin um bis zu 200 Euro pro Festmeter. Ab ,Maßkrugstärke‘ sollte mit der Astung begonnen werden."

Abschließend zeigte Armin Hanke noch eine gelungene Wiederaufforstungsfläche im Gemeindewald, die mit Fördergeldern angelegt wurde. Bepflanzt wurde im Jahr 2015 eine ältere Schadfläche (Sturm und Borkenkäfer) mit Tannen und Douglasien, die sich innerhalb von drei Jahren sehr gut entwickelt und selbst nach dem heurigen Trockenjahr kaum Ausfälle zu verzeichnet hat.

"Seit einiger Zeit ist ein solcher Mischbestand förderfähig", betonte Förster Armin Hanke. "So wurde beispielsweise pro Pflanze und Einzelschutz ein Zuschuss in Höhe von etwa zwei Euro gezahlt, was ungefähr der Hälfte der Materialkosten entspricht."

Wolfgang Schirmer war erfreut darüber, dass so viele sich mit dem Thema "Waldumbau in Zeiten des Klimawandels", ein Stück weit weg von der Fichte, beschäftigen. "Eine gute Alternative mit der Douglasie wurde heute deutlich aufgezeigt", lautete sein Fazit.Friedwald Schedel