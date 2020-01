Die Altlasten an der Weinbergstraße in Küps werden nun beseitigt

Dass auch die Innenentwicklung für die Marktgemeinde Küps einen hohen Stellenwert hat, zeigt der intensive Einsatz bei der geplanten Altlastensanierung an der ehemaligen Lackfabrik in Küps. Nach umfassenden Bemühungen ist es der Marktgemeinde gelungen, das mehr als 2400 Quadratmeter große Grundstück an der Weinbergstraße im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens zu erwerben.

Um die auf dem Gelände vorhandenen Altlasten zu erkunden, mussten Erkundungsbohrungen vorgenommen werden. Dank der Unterstützung durch die Regierung von Oberfranken und das Landratsamt Kronach wurde ein Weg gefunden, der eine Förderung dieser kommunalen Flächenrecycling- und Altlastensanierungsmaßnahme zur Revitalisierung kontaminierter Flächen aus dem Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) möglich macht. Wichtigste Voraussetzung war dabei, dass der Markt Küps Eigentümer der Fläche werden musste.

Bürgermeister Bernd Rebhan lobte die Fachstellen für die außerordentliche Unterstützung. Die jahrelangen intensiven Bemühungen seien damit von Erfolg gekrönt worden. Sein Dank galt auch dem Marktgemeinderat, der das komplexe Verfahren unterstützt habe.

Detailerkundungen vorgenommen

Nach der Insolvenz der früheren Lackfabrik Wittmann im Jahr 1998 war es ruhig auf dem Firmengelände geworden. 2003 war bereits einmal die Versteigerung des gesamten Anwesens erfolgt. Der neue Eigentümer hat das Gelände überwiegend als Lagerfläche genutzt.

Nicht beseitigt wurden über die Jahre hinweg aber die im Boden vorhandenen Belastungen, für die bereits im Juni 2018 mit Unterstützung des damaligen Eigentümers Detailerkundungen von der Marktgemeinde vorgenommen wurden. Notwendig waren 15 Sondierungen im Untergrund, um Boden- und Bodenluftproben entnehmen zu können.

In enger Absprache mit dem bisherigen Eigentümer soll jetzt die Räumung der Fläche erfolgen. Die Marktgemeinde plant den Abbruch der stark in die Jahre gekommenen Gebäude mit Fördergeldern aus der Nordostbayern-Initiative. Zuletzt muss dann die Sanierung im Untergrund mit EFRE-Mitteln ausgeführt werden.

Auf den gleichen Fördertopf greift der Markt Küps auch bei der Räumung der Fläche eines ehemaligen Sägewerks in Oberlangenstadt zurück. Ziel sei es auch hier, die 7000 Quadratmeter große Fläche zu räumen. Die Erkundungsarbeiten sind im vergangenen Dezember erfolgt. Vor allem die Beseitigung der asbesthaltigen Eternitplatten sei nötig, hat das Fachbüro mitgeteilt. Die Detailergebnisse werden Ende Januar bekanntgemacht.