Kronach vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Der vergebliche Lebenskampf des Kronacher Stiers

Obwohl er in seinem kurzen Leben wahrscheinlich noch nie den Duft der Freiheit gerochen hatte, wollte ein Jungbulle in Kronach nichts anderes als leben. Auf der Laderampe des Schlachters ergriff er die Flucht, schwamm durch die Rodach und überquerte Bahngleise. Am Ende verlor er den Überlebenskampf gegen ein g3-Gewehr.