Der schwere Weg der Mitwitzer Schlosskapelle zu neuem Glanz

Der Begriff "Makeover" bedeutet so viel wie Verschönerung oder Umgestaltung. Das trifft auf die Mitwitzer Schlosskapelle "Sieben Schmerzen Mariens" auf jeden Fall zu. Ihre Renovierung liegt in den letzten Zügen und die Spannung steigt. Kommenden Samstag werden sich um 16 Uhr die Türen öffnen und das Publikum wird gemeinsam mit Domdekan Hubert Schiepek feierlich in die Kapelle einziehen. Dort sollen während des Gottesdienstes unter anderem die Kapelle selbst, die neue Orgel und die Marienstatue geweiht werden.

Noch jetzt laufen ihr kalte Schauer über den Rücken, wenn sie an den Beginn der Maßnahmen denkt, erzählt Kirchenpflegerin Gudrun Kalter: "Als wir erst einmal angefangen hatten, wurde uns das ganze Ausmaß der Schäden bewusst. Uns war klar, dass das nicht ganz billig wird."

Hell und freundlich

Etwa zehn Prozent der Bausumme sei von den 720 Katholiken aus den Ortsteilen gekommen. 20 Prozent kamen vom Erzbistum Bamberg. "Den Rest mussten wir alleine schultern", sagt Kalter. Über die genaue Summe gibt sie keine Auskunft, meint aber: "Wir haben lange sparen müssen, damit wir uns das leisten konnten."

Noch einmal schaut sie auf die Bilder, die während der Renovierungsarbeiten entstanden. Und noch immer kann sie kaum glauben, dass alles bald fertig sein soll. "So hell ist es inzwischen hier geworden. Hell und freundlich und wir freuen uns auf viele Gottesdienstbesucher." Mit strahlenden Augen zeigt sie auf die vielen Details, die diese Kapelle so einzigartig machen: "Wir haben lange gesucht, bis wir einen Kreuzweg gefunden haben, der mit seiner Darstellung nicht den ganzen Kirchenraum erschlägt," erklärt sie unter anderem.

Dann geht sie zur neuen Marienecke, in der von einer Jungfrau Maria noch nicht viel zu sehen ist. "Wir haben eine neue Statue angeschafft und sie wird hier ihren Platz bekommen." Dabei weist sie auf eine Fensternische, die noch nicht fertig gestellt ist. "Später werden hier noch ein Kerzenbaum und ein floraler Blickfang zu finden sein." Ein neues Innenleben erhielt hingegen der Beichtstuhl. Es riecht noch deutlich nach frischem Holz und Farbe, als Kalter dessen Türen öffnet.

Spielecke für Kinder

Und weiter geht's: Fast zärtlich streicht Kalter über die neue, digitale Orgel. "Die wird noch eine schöne Front erhalten", erzählt sie und zeigt auf die kahle Ansicht. Eine Sitzprobe macht die Kirchenpflegerin auch - auf den Bänken, die neu lackiert wurden und denen man obendrein eine feste Polsterung spendiert hat.

Dann, als wäre Kalter gerade ein besonders schöner Gedanke gekommen, umspielt ein Lächeln ihre Lippen und sie zeigt auf eine Ecke im seitlichen Teil der Kapelle: "Das hier wird eine Kinderspielecke mit Büchern und Zeichenstiften. Oder die Kids können sich hier auf den mitgebrachten Tablets Zeichentrickfilme anschauen, werden von den Eltern im Blick behalten und langweilen sich nicht."

Die Sanierungsarbeiten seien ein langer und schwerer Weg gewesen - der sich aber gelohnt habe. "Wir haben ein Schmuckstück geschaffen, das uns ganz stolz macht."