Der Landkreis Kronach wird Modellregion für autonomes Fahren

Täglich erreichen die Redaktion zahlreiche Pressemitteilungen zu diversen Themen. Eine besonders erfreuliche ging am Freitag ein. Absender war der Landkreis Hof, der zu einem Termin in Rehau einlädt, wo Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am kommenden Dienstag Förderbescheide übergeben wird - unter anderem an den Landkreis Kronach. Und das besonders Erfreuliche an der Sache ist, dass der Landkreis Kronach gemeinsam mit dem Landkreis Hof sowie den Städten Hof und Rehau zur Modellregion für autonomes Fahren wird.

Viele Partner

Das Projekt trägt den Namen Shuttlemodellregion Oberfranken, für das sich eben die bereits erwähnten Landkreise und Städte sowie der Automobilzulieferer Valeo aus Neuses und die Firma Navya als Anbieter für selbstfahrende Fahrzeuge, die Deutsche Bahn sowie weitere Partner und Hochschulen zusammengeschlossen haben. In Stadt und Landkreis Hof sowie im Landkreis Kronach werden demnach schon bald autonom fahrende, elektrische Shuttles verkehren.

Das Projekt soll bereits in den ersten Monaten dieses Jahres starten. In drei spezifischen Testregionen - städtisches, kleinstädtisches und ländliches Umfeld - verkehren dann sechs Linienbusse in Hof, Rehau und Kronach sowie ein zusätzliches Entwicklungsshuttle in Kronach. Die von Navya gelieferten Fahrzeuge werden vor Ort von Valeo mit Software ausgestattet und betreut. Valeo übernimmt die Leitung und Koordination des Projekts, das auch Unterstützung durch die Bahn erhält. Das durch den Bund zum Hauptteil finanzierte Projekt wurde jetzt seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bewilligt. Die entsprechenden Zukunftsschecks wird der Minister nun am Dienstag übergeben.

Der Büroleiter des Landratsamtes, Markus Wich, teilte mit, dass man seitens des Landkreises unglaublich zufrieden und dankbar sei, mit Valeo in Neuses den wesentlichen Technologieführer im Bereich autonomes Fahren im Landkreis Kronach zu haben. Zu weiteren Details wollte sich Wich mit Verweis auf den Termin am Dienstag allerdings nicht äußern.

Viele Ingenieure forschen

Valeo forscht seit geraumer Zeit im Bereich des autonomen Fahrens. So waren bereits im Jahr 2018 damit 72 Ingenieure und zehn Studenten damit betraut, das Thema zu forcieren. Bereits zu diesem damaligen Zeitpunkt waren sieben Testfahrzeuge unterwegs.

Jörg Schrepfer, Leiter der Abteilung Fahrerassistenzsysteme bei Valeo DAR Deutschland, hat sich bereits im Mai des vergangenen Jahres von der Technologie überzeugt gezeigt. "Das autonome Fahren wird die Verkehrsverhältnisse grundlegend verändern. Es wird das Leben aller Kraftfahrer verändern. Die Reisen werden angenehmer und der Verkehr flüssiger werden. Und gerade in ländlichen Gegenden wird das autonome Fahren Mobilitätsprobleme lösen", hatte er damals gesagt.

Realität soll diese Vorstellung durch Sensoren und Laserscanner werden, die rund um das Fahrzeug eingebaut sind. Diese erkennen ihre Umgebung detailgenau, sammeln unzählige Daten, die in einem System zusammenlaufen und so die Sicherheit im Verkehr gewährleisten sollen. Mit den Fördergeldern, die nun zur Verfügung gestellt werden, kann die Entwicklung mit Sicherheit deutlich forciert werden.