Der ganz normale Corona-Alltag in Kronach

In anderen Zeiten hätte Tante Ria vermutet, dass ihr zwei Männer auflauern. Vielleicht war es ja auch so. Aber am Ende kann sie über die Geschichte lachen und sie als eine Episode in die Erinnerungen der Familie Förtsch in Corona-Zeiten abheften.

Eines Nachts im März, kurz nachdem die bayerische Regierung die Ausgangsbeschränkungen beschlossen hatte, war Maria Metze noch einmal vor der Tür, um bei ihrer 94-jährigen Freundin nach dem Rechten zu sehen. Maria ist vital, gesprächig, gesellig und betreut seit Jahren die ältere Dame in der Nachbarschaft. Als sie nach 22 Uhr wieder nach Hause geht und ein Auto bemerkt, das sie verfolgt, fragt sie sich, ob sie überhaupt noch auf der Straße sein soll oder ob sie damit gegen das Gesetz verstößt. Eine Menge neuer Regeln prasseln auf Ria in diesen Tagen ein.

Sie kommt bis zur Gartentür, als aus dem Wagen zwei Männer aussteigen und sie fragen, wo sie zu später Stunde noch hingehen wolle. Ihr sei in dem Moment "anders" geworden, erzählt sie, und antwortet: Sie sei schon zuhause, während sie das Licht am Tor einschaltet und den Schlüssel aus der Tasche fischt. Die Männer verschwinden. Als Tante Ria ihre Geschichte erzählt, vermutet sie, dass sie in dieser Nacht die Sicherheitswacht getroffen hat. Es dauert eben eine Zeit, bis man merkt, dass sich die Welt da draußen schlagartig verändert hat.

Ria ist die älteste Bewohnerin des Hauses am Landesgartenschau-Gelände, dass ihr Neffe Tobias, seine Frau Karen, die Kinder Amelie und Clara sowie der Familienhund Brego mit ihr teilen. Auf der Suche nach einer Drei-Generationen-Familie, die aus ihrem Corona-Alltag erzählt, haben sich die fünf bereit erklärt, darüber zu berichten, wie es ist, unerwartet etwas enger zusammenzurücken, Abende und Wochenenden ohne Freunde zu verbringen und trotzdem das Leben so normal wie möglich weiterzuleben.

Blauer Himmel, mehr Vögel

Vater Tobias, 56, hat noch den Blaumann an, als er versucht die Situation zusammenzufassen: "Es war für uns keine schlechte Zeit", sagt er und wie es scheint hat sich für ihn der Alltag am wenigsten geändert. Auch an diesem Tag kommt er von der Arbeit zurück nach Kronach, eine Wohnungsauflösung. Seit März habe er relativ normal gearbeitet. Bei der Demontage trage er ja auch oft Masken, erzählt er. "Auf der Baustelle musst du dich sowieso schützen."

Tobias kann den Maßnahmen viel Gutes abgewinnen: Es sind weniger Autos unterwegs, sagt er. Der Himmel ist blauer. Er glaubt auch, wenn er auf der Terrasse sitzt, mehr Vögel singen zu hören. Und die Familie? Es war entspannter, alle haben mehr Zeit miteinander verbracht beim Essen und im Garten. Streit habe es auch nicht gegeben. "Ich habe mich in Corona-Zeiten mehr auf den Feierabend gefreut", sagt Tobias. Also alles wie immer oder sogar irgendwie besser?

Nicht ganz. Tobias und Karen erinnern sich an den Tag, als die Unsicherheit aufkam. Bereits im März sei einer ihrer Nachbarn an Corona erkrankt. Das Virus war plötzlich da, ganz nah, erinnert sich Karen. Die 49-Jährige erzählt, wie sie die unsichtbare Gefahr zwar nicht verängstigt, jedoch verunsichert hat. "Als wir gehört haben, dass es in der Nachbarschaft einen Corona-Fall gab, war es schon ein komisches Gefühl", sagt sie.

Auch, dass der Laden im Zuge der Corona-Maßnahmen geschlossen wurde, sorgt zwar nicht für Krisenstimmung, aber, sagt das Ehepaar, es hat sich etwas verändert. Auch Karen hat mehrere Jobs. Sie arbeitet in einem Autohaus und gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie zusätzlich das Einrichtungsgeschäft "Wohnen und Schenken".

Genau als der Osterverkauf starten sollte, war der Laden unerwartet dicht. Im Lager stapeln sich Osterhasen- und Eiertrends der Saison 2020, die einfach um ein Jahr verschoben wird. Immerhin, sagt Karen, hat das Geschäft seit Montag wieder geöffnet. Die Stammkunden haben sie schon alle besucht und es sei langsam wieder angelaufen.

Die Corona-Krise lehrt Familien liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben und sich in Geduld zu üben. An Ostern wäre die ganze Familie, wie seit 26 Jahren, an den Gardasee gefahren. Bei Antonio in Malcesine müsse Tobias nicht einmal mehr reservieren, sagt er. 2020 sei das erste Jahr, in dem sich der italienische Hotelier und die Familie aus Kronach nicht begegnen. Nur eine Mail erreichte Tobias aus Italien. Antonio schrieb ihm, dass er eine Desinfektionsmaschine gekauft habe, mit der er sein Hotel zu einem sicheren Ort in weniger infektiösen Zeiten machen will. Bis dahin findet Italien im Familienkreis auf der Terrasse mit Blick über das LGS-Gelände statt.

Genau dorthin wirft Amelie immer wieder einen Blick. Seit die bayerische Staatsregierung die Corona-Maßnahmen beschlossen hat, kreisen die Polizeiautos häufiger an den Parkanlagen. Die 18-Jährige steht kurz vor dem Abitur und hätte natürlich auch nicht erwartet, dass sie von einen auf den anderen Tag nur noch zu Hause lernen kann und ihre Lehrer ihr seltsame Regeln per Mail zukommen lassen. Für das Deutsch-Abitur sollte die Schülerin ihren eigenen Duden mitbringen, ansonsten könnte der Gebrauch des ausliegenden Wörterbuchs ganz schön viel Zeit kosten. Bei jedem Mal nachschlagen müssen sich die Schüler Hygienehandschuhe überziehen - und beim nächsten Mal neue.

Für Religion bestellen ihre Mitschüler nun reihenweise Bibeln und die Notenregelung für dieses Jahr hat es in dieser Form noch nie gegeben. In den "Günstigerregelungen" berechnet sich die Note für das finale Schulhalbjahr aus den Semestern zuvor oder anhand einer Ersatzprüfung. "Davon raten uns die Lehrer allerdings ab." Abi-ball, Traktorparade, freies Feiern? Wahrscheinlich fällt alles flach - ein denkbar ungünstiges Jahr, um Abitur zu schreiben.

Ihre Schwester Clara, 14, kann der ganzen Situation noch entspannter entgegenblicken. Sie genießt die Zeit zuhause, sagt sie. Den Videocall-Anbieter Skype hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben benutzt und einen Kuchen gebacken. In Corona-Zeiten kann man eben auch neue Dinge ausprobieren. Aber was ist mit der Zeit danach? Auf was freut sich die Familie?

"Aufs Wirtshaus", antwortet Tante Ria postwendend und lacht. Gerade ist sie ja vor allem mit Familienhund Brego unterwegs. Bald sollen es wieder ihre Freunde sein, die Nachbarn, der Frankenwaldverein und ein paar "Festla", die sie wie nun Brego durch den Tag begleiten. Vor dem Virus hatte die gläubige Christin nie Angst. Ihr Leben sei eh in Gottes Hand.

Tobias zieht seine Lehren aus den vergangenen Wochen: "Du machst dir Gedanken, wie verletzlich so ein Land ist und wie es uns aus der Bahn werfen kann." Dabei ging es seiner Familie vergleichsweise gut, sagt er, ja vielleicht sogar auf andere Art besser als in weniger außergewöhnlichen Zeiten. Er weiß, dass viele mehr gelitten haben. "Es sind ja nicht nur wir betroffen, sondern alle."