Der erste Schnitt nach der Zwangspause: Kronacher Frisöre öffnen ihre Türen

Verlost werden ja die verrücktesten Dinge, aber ein Haarschnitt? Die Antenne-Bayern-Redaktion machte aus dieser Idee eine Aktion und nannte sie "schnipp, schnipp, hurra". Auf ihrer Facebookseite baten sie um Bewerbungen für die ersten Haarschnitte in Bayern seit Schließung der Salons vor sechs Wochen. Und so kam es, dass noch vor den regulären Wiedereröffnungen um acht Uhr die Gewinner auf den Stühlen saßen, um sich haartechnisch verwöhnen zu lassen. Im "Studio Haargenau" in Theisenort öffnete sich die Tür um Punkt Sieben für Anja Kopp aus Burgkunstadt.

Inhaberin Birgit Kroha nahm ihre erste Kundin seit sechs langen Wochen persönlich in Empfang und atmete auf. "Ich darf wieder arbeiten," freut sie sich und klingt tatsächlich so, als sei es das tollste Geschenk seit langem. Sie liebt ihren Job und kann sich gar nichts anderes vorstellen, als Haare zu stylen.

Auf dem Stuhl vor ihr sitzt eine "Beinahe-Kollegin." Anja Kopp hat ein kleines Kosmetik-Studio in Burgkunstadt und darf selbst noch nicht öffnen. "Aber ich freue mich darauf, hoffentlich bald wieder loslegen zu können. Und dann möchte ich gut aussehen." Sie wollte sich eigentlich gar nicht selbst bewerben, meint sie und grinst. "Aber mein Mann hat mir keine Ruhe gelassen." Danach sei alles sehr schnell gegangen. Nur das Geheimnis, wo sie landen würde, wurde erst sehr spät gelüftet.

Zufällige Begegnung

Genau hier kommt nämlich die Obermeisterin der Kronacher Frisörinnung, Petra Fischer, ins Spiel. Sie wurde von Antenne Bayern nach einem geeigneten Studio gefragt und so landete Anja Kopp in Theisenort. "Das ist ein ulkiger Zufall, weil ich die Inhaberin schon sehr lange kenne und total happy bin."

Und während Birgit Kroha routiniert die Haare ihrer Kundin wäscht, geht sie auf die Schutzmaßnahmen ein, die sie treffen musste. "Es ist mir sehr wichtig, dass beide Seiten auf der sicheren Seite sind, wir und meine Kunden. Wir haben alles und noch mehr gemacht, um den Anordnungen Folge zu leisten."

Zwei Studios hat sie und für beide musste sie während der vergangenen sechs Wochen schon ordentlich in Vorleistung gehen. "Ich habe fünf Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, habe in beiden Salons investiert, um Abstände einzuhalten und um die Hygienestandards zu erfüllen."

Aber sie ist froh, überhaupt wieder in ihrem Studio zu stehen. "Die letzten sechs Wochen war total unruhig. Keiner wusste, wie und wann es weitergeht." Die beantragte Soforthilfe und das Kurzarbeitergeld seien zwar hilfreich, aber nicht ausreichend gewesen und so freut sie sich auf die kommenden Wochen. Da nämlich ist sie schon ziemlich ausgebucht.

Kunden zeigen Verständnis

Das gilt auch für den Frisörsalon Will in Kronach. Inhaber Michael Wipfler gibt sich entspannt: "Wir hatten vorher alles detailliert durchgeplant und so gab es keine großen Überraschungen. Im Gegenteil, es gab viel Verständnis auf Seiten der Kunden für die ganzen Schutzmaßnahmen." Hier, wie in vielen anderen Salons, wurde der Wartebereich aufgelöst und jeder zweite Stuhl entfernt. Und auch er freut sich auf einen vollen Terminkalender in den kommenden Wochen.

"Mein Anrufbeantworter läuft seit 14 Tagen heiß," meint Birgit Förtsch vom "Beauty Point" in Pressig. Sie hat die freie Zeit genossen und wirkt auch jetzt noch tiefenentspannt. "Ich habe für meine Kunden Masken gebastelt, die sie aufsetzen können, wenn die Haare gefärbt werden." Auch bei ihr läuft "volles Programm" vom Schneiden über Strähnchen und Färben bis hin zur Dauerwelle. "Nur Bartschneiden geht noch nicht," bittet sie bei ihren männlichen Kunden um Verständnis.

Vorbereitung ist alles

In Wallenfels steht der Wella-Fachtrainer Heiko Scherbel in seinem Frisörsalon und genießt die Früchte seiner Vorarbeit. "Wir haben uns alle Informationen besorgt, alles lange durchgesprochen, unsere Mitarbeiter geschult und alles organisiert." Das hört sich nach einem Berg Arbeit an, sei aber notwendig.

Auch bei ihm gibt es jetzt keinen Wartebereich mehr und weniger Stühle, dafür aber Klebestreifen für die Schutzmasken der Kunden, damit sie nicht verfärbt werden. "Und wir machen keine ,face-to-face-Beratungen', es gibt keinen Kaffee und keine Zeitschriften."

Über eine mangelnde Auftragslage kann auch er sich nicht beschweren und das 30-jährige Jubiläum, das eigentlich im Mai ansteht, wurde kurzerhand nach hinten verschoben.

Zeitlicher Stress im Frisörsalon Jakob in Ludwigsstadt. Chefin Anja Jakob atmet kurz durch, bevor sie am Telefon über den Ansturm in ihrem Salon spricht. "Unsere Kunden sind gut drauf. Wir waren super vorbereitet, stellen Masken zur Verfügung, halten Abstände ein und lassen nur vier Kunden gleichzeitig in den Salon," beschreibt sie ihren ersten Tag und ist schon wieder auf dem Sprung.

So läuft der Frisörbesuch

Schutzmaßnahmen Auf der Webseite der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege wird beschrieben, wie Infektionsrisiken reduziert werden können.

Dazu zählen allgemeine Hinweise wie Mindestabstand, Mund- und Nasenschutz, kein Zutritt für Menschen mit Fieber, Husten oder Atemnot und Händedesinfektion. Allerdings reichen die Schutzmaßnahmen wesentlich weiter und umfassen zum Beispiel Wegführungen durch Bodenmarkierungen, oder Absperrungen. Auch werde es vorerst keine Getränke oder Zeitschriften mehr geben und keine "Walk in"-Termine, sondern nur feste Terminvereinbarungen. Auf Begleitpersonen soll verzichtet werden.

Zur Kontaktvermeidung wird auch immer genügend Zeit zwischen den Terminen eingeplant. Und die Abfrage des Gesundheitszustandes gehört zu den neuen Spielregeln in der Corona-Krise.

Verbote Weiterhin vorerst nicht erlaubt sind so genannte "gesichtsnahe Behandlungen" wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren, Make up und Selberföhnen. Pflicht dagegen: Haarwäsche vor dem Schneiden.