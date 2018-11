Das "Zentrum der Hilfe" in Steinbach am Wald macht in neuen Räumlichkeiten weiter

Nachdem das Beratungshaus in Steinbach am Wald als "Zentrum der Hilfe" bislang im ehemaligen evangelischen Pfarrhaus untergebracht war, zog es nun in frisch renovierte Räumlichkeiten in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Prasch. Das Kooperationsprojekt der Wohlfahrtsverbände steht unter der Leitung des Caritasverbandes für den Landkreis Kronach.

"Das ist ein besonderer Tag für die Menschen in der Rennsteigregion", freute sich Steinbachs Bürgermeister Thomas Löffler darüber, das wohnortnahe Hilfsangebot für sozial schwache Menschen in der Rennsteigregion aufrecht erhalten zu können. Erfreulicherweise habe man nun moderne, barrierefreie Räumlichkeiten gefunden, bahnhofsnah und mit Parkplätzen vor der Tür. Für deren Renovierung und Zurverfügungstellung dankte er dem Vermieter Andreas Fehn.

Noch Kapazitäten frei

Das neue Domizil umfasst neben dem Beratungsraum einen kleinen Warteraum und Sanitärräume. Da das Beratungshaus nur zu bestimmten Zeiten belegt ist, sind noch Freiräume für weitere Interessenten, auch aus anderen Branchen, vorhanden. Andreas Fehn bekundete, mit der Vermietung der Räumlichkeiten gerne einen Beitrag für die Aufrechterhaltung dieses wichtigen Angebots zu leisten.

"Das ist ein wunderschönes Geschenk, dass wir hier nach fünf Monaten Pause weiterarbeiten können", zeigte sich Caritas-Kreisgeschäftsführerin Cornelia Thron begeistert von der einladenden Atmosphäre.

Kurze Wege für die Bürger

Gegründet wurde das Beratungshaus im Jahr 2009 mit dem Ziel, allen Bürgern im nördlichen Landkreis Kronach ein umfassendes, kompetentes Beratungsnetzwerk anzubieten und kurze Wege zu ermöglichen. Ansprechpartnerin und Koordinatorin vor Ort ist die Caritas-Sozialpädagogin Christa Körner.

Wie ihre Kollegin Irene Piontek verdeutlichte, verfolge die Caritas schon immer das Ziel einer greifbaren Hilfe. "Uns war es schon immer ein Anliegen, uns nicht auf Kronach zu konzentrieren, sondern für den gesamtem Landkreis da zu sein", betonte sie. Dabei verwies sie auch auf die hohen Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kronach, die für Menschen mit wenig Einkommen durchaus einen finanziellen Kraftakt darstellten.

Seit Anfang an dabei ist Norbert Neukum von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, ein Gemeinschaftsprojekt der Diakonie und Caritas. Er bietet Beratung an zwei Freitagen im Monat an.

Etwas später stieß die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen hinzu. "Es ist uns wichtig, hier oben vertreten zu sein. Nicht alle haben ein Auto", erklärte Michaela Wittmann, dass das Angebot im Besonderen von vielen nicht so mobilen Menschen genutzt werde. Viele wüssten nicht, dass sie auch Unterstützung für Eltern bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern bis zum dritten Lebensjahr anbiete.

Ganz neu im Boot ist die Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement (Kobe) mit ihrer Mitmachbörse - ein Stellenportal für Ehrenamtliche und Engagierte. "Wir freuen uns sehr, diese Anlaufstelle auch im Norden anbieten zu können", bekundete Projektkoordinatorin Sabine Nuber. Die Anfrage einer Beteiligung erachtete sie als große Wertschätzung und Anerkennung der bislang geleisteten Arbeit. Vor Ort vertreten ist man mit Jörg Löffler, selbst ein "Paradebeispiel" der Mitmachbörse, über die er gleich mehrere Ehrenämter für sich entdeckte. Als "Kind des Rennsteigs" habe er einen besonderen Draht zu den Leuten vor Ort.

Das Angebot der unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) stehenden Fachdienste für seelische Gesundheit in den Landkreisen Kronach und Lichtenfels stellte deren Leiterin Elisabeth Reich vor. Dieses umfasst insbesondere einen sozialpsychiatrischen Dienst, begleitetes Einzelwohnen, therapeutische Wohngemeinschaft sowie eine Begegnungsstätte.

Die Ansprechpartnerin und Betreuerin des Beratungshauses seitens der Gemeinde ist Maria Konrad, ihre Stellvertreterin Antje Neubauer.

Wer trägt die Kosten?

Den Großteil der Kosten für das Beratungshaus trägt die Gemeinde Steinbach am Wald. Zuschüsse kommen vom Landkreis Kronach. Die weiteren Kosten teilen die Verbände unter sich auf. Wie Bürgermeister Löffler betonte, handle es sich dabei keineswegs nur um ein Angebot für Steinbach, sondern für den gesamten nördlichen Landkreis. Die gleichen Angebote gibt es auch in Kronach. Ihre Inanspruchnahme ist in Steinbach am Wald und in Kronach kostenlos.