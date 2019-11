Das Kronacher FWG wirbelt durch die Zeit

Mit einer Odyssee verbindet man im klassischen Sinn eine lange Irrfahrt, beziehungsweise eine abenteuerliche Reise, welche mit vielen Hindernissen verbunden ist. Nicht zufällig hatte demnach auch das P-Seminar "Sport-Gala" am Frankenwald-Gymnasium für die diesjährige Veranstaltung das Motto "Odyssey in Time" ausgewählt. Die zehn Schülerinnen und Schüler der Q12 hatten zusammen mit Oberstudienrätin Sylvia Hanke bei der Organisation dieses Mega-Events immerhin einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um nach zwei mitreißenden Abenden stolz festzustellen: Der Aufwand hat sich mehr als gelohnt!

Selten zuvor waren Eintrittskarten für eine Veranstaltung am Frankenwald-Gymnasium so schnell vergriffen wie in der vergangenen Woche. Ohne Probleme hätte man die Halle am Schulzentrum sicherlich auch noch ein drittes oder viertes Mal füllen können. Denn die Sport-Gala am FWG war auch in diesem Jahr mehr als nur eine reine Sportveranstaltung. Sie war vor allem ein Gemeinschaftsprojekt, das über 400 teilnehmende Schülerinnen und Schüler mit deren Sportlehrkräften sowie zahlreiche Helfer aus der Schulfamilie vereinte.

Zu diesen zählte beispielsweise die Schülerband unter der Leitung von Studiendirektorin Ute Walter, die den passenden Soundtrack zu den sportlichen Höchstleistungen der Schülerschaft lieferte. Doch auch die Mitglieder des AK Technik sorgten für die passenden Rahmenbedingungen, und nicht zuletzt bereicherte die Fachschaft Kunst mit Studiendirektorin Alexandra Reiter an der Spitze den Abend: Zusammen mit der Bühnenbild-AG und einem Kunstkurs der Q12 baute sie eine überdimensionale Zeitmaschine, die den roten Faden für die "Odyssey in Time" auslegte.

Diese Zeitmaschine wurde vom charmanten Moderatoren-Trio Lena Brettel, Hannah Wich und Paul Rost dem Publikum vorgestellt, um wenig später die "Unkontrollierbarkeit" der Maschine festzustellen.

Eine wilde Irrfahrt

Der Startschuss für die wilde Irrfahrt durch die Jahrhunderte war somit gefallen. Das staunende Publikum begab sich mit dem Moderatorenteam als Reiseleitung auf eine Abenteuerfahrt, die vom mystischen Mittelalter über die Wiener Klassik bis in den Wilden Westen und die "Golden Zwanziger" reichte und nach einem kurzen Ausflug in die Zukunft schließlich wieder in der Gegenwart endete.

Zuvor hatten die Mädchen der 5. Klassen mit einem mitreißenden Tanz zur Melodie von "Tonight's gonna be a good night" der Black Eyed Peas den Grundton der 4. Sport-Gala gelegt. Die Mädchen bewiesen dabei genauso wie wenig später die Jungen der 5. Klassen im Charlie-Chaplin-Outfit, wie gut sie sich nach gerade einmal drei Monaten an ihrer neuen Schule eingefunden haben.

Zudem bestätigte sich den gesamten Abend der Eindruck, dass sich das FWG in den letzten Jahren auch zu einer "Tanzschule" entwickelt hat. Von der 5. Klasse bis zur Q12 schwangen die Schüler auf vielfältige Art und Weise das Tanzbein - egal ob bei den "Zeitsprüngen" der 7. und 8. Klassen oder bei der Hip-Hop-Performance "Hide away" der Q11.

Die betreuenden Sportlehrkräfte legten dabei in diesem Jahr viel Wert auf die passende Kostümierung. So kleideten sich die jungen Damen der 10. Klassen zum "Charleston" stilecht in den entsprechenden Kleidern der 20er Jahre, während die 9. Klassen mit Cowboyhut und Flanellhemd den Wilden Westen in die Dreifachturnhalle zauberten. Und schließlich gab es bei "Rock me, Amadeus" auch junge Herren mit Perücken zu bestaunen, als die Q11 eine eindrucksvolle Choreographie zu Falcos gleichnamiger Pophymne der 80er Jahre präsentierte.

Waghalsige Überschläge

Neben viel Tanz gab es an beiden Abenden aber auch jede Menge rhythmische Sportgymnastik und Akrobatik zu bestaunen. So flogen die jungen Damen des Wahlkurses "Turnen" mit waghalsigen Überschlägen und Drehungen über die Sprungmatte. Spätestens hier fand der Applaus von den voll besetzten Rängen kein Ende mehr. Die Ballsportarten wurden diesmal durch die Kronacher Baseballer vertreten.

Mit Spannung wurde auch in diesem Jahr der gemeinsame Auftritt aller Sportlehrkräfte des FWG erwartet, der neben viel Kreativität traditionell auch Raum für Selbstironie lässt. 2019 bildete hier keine Ausnahme. Die Sportlehrkräfte stellten sich immerhin als Steinzeitmenschen verkleidet und wild trommelnd sowie tanzend die Frage "Brust oder Keule?". Den vorläufigen Schlusspunkt des Programms gestalteten die heimlichen Tanzprofis am FWG: Der über 30 Mitglieder zählende Wahlkurs "Rock'n'Roll" verwandelte dank einer ausgeklügelten und mitreißenden Choreographie die Halle in eine "School of Rock"!

Am Ende des Programms herrschte dann endgültig Party-Stimmung, bei der es auch die Zuschauer von den Sitzen riss: Beim letzten Lied tanzten alle - egal ob vor, hinter oder auf der Zuschauertribüne. Die Zeitreise hatte nach über zwei Stunden ihr Ende gefunden. Von einer Irrfahrt konnte wahrlich nicht die Rede sein.