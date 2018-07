Das Kronacher "Esszimmer" in der Spitalstraße schließt seine Pforten

Das "Esszimmer" in der Spitalstraße hatte ein Konzept, das es sonst in Kronach nicht gab und perfekt zur Mittagspause passte. Jedoch wird es das nur noch bis inklusive 13. Juli tun. Dann schließt Betreiber Pascal Baer den Laden."Bekanntlich ist an jedem Gerücht etwas dran. Leider auch an dem, dass ich schließen werde", schreibt Baer auf seiner Facebook-Seite über das "Esszimmer", das zuletzt von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr geöffnet hatte.Zwar, so sagt Baer, habe es in der Mittagspause meistens großen Andrang gegeben. Vormittags und Nachmittags sei indes wenig los gewesen, meint Baer, der sich sonst nicht zu den Gründen seines Entschlusses äußern möchte, das Kapitel "Esszimmer" nach gut einem Jahr wieder zu beenden. Heinz Schmidt , der Vermieter de Immobilie, möchte unbedingt sehr schnell einen Nachfolger präsentieren, wenn Baers Mietvertrag Ende Juli endet."Es gibt auch schon Vorschläge, es ist aber noch nichts entschieden", sagt Schmidt.Wen Schmidt als Nachfolger favorisiert, warum er die Lage der Immobilie als perfekt einschätzt und was der Kronacher Bürgermeister zu dem Thema sagt, lesen Sie im infrankenPlus-Artikel.