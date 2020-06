Das ist die neue VHS Kreis Kronach

Schön ist sie geworden: die neue VHS Kreis Kronach. Großzügige, lichtdurchflutete Räume mit Technik und Ausführung auf dem allerneuesten Stand versprechen eine ganz neue Lehratmosphäre. Gleichzeitig wurde bei der Generalsanierung des stadtbildprägenden Gebäudes und der Errichtung des dreigeschossigen Anbaus mit seiner verglasten Fassade auf eine harmonische Verbindung von Tradition und Moderne gesetzt.

"Wir freuen uns riesig", zeigt sich VHS-Leiterin Annegret Kestler voller Vorfreude auf den Abschluss der Baumaßnahmen, die mit großen Schritten ihrem Ende entgegengehen. Die Erleichterung über den voraussichtlich Ende Juli/Anfang August möglichen Wiederbezug der umfassend sanierten und umgebauten Bildungsstätte ist ihr dabei deutlich anzumerken. "Manches kann man sich anhand der Pläne nicht so genau vorstellen, wie es dann tatsächlich aussehen wird. Aber ich bin begeistert; es ist wirklich schön geworden."

Historische Funde

Herzstück der VHS bleibt das historische Bestandsgebäude mit seinen Seminarräumen. Die Raumgestaltung und Größe - rund 55 Quadratmeter - sind nahezu einheitlich. Die hellen Räume verfügen über große Fenster für viel Tageslicht. "Wir haben hinter den zugemauerten Fensteröffnungen einige historische Fenster wiedergefunden, diese freigelegt und an anderen Stellen eingebaut", erzählt Architekt Georg Schönmüller vom Landratsamt Kronach. Auch kleine in der Wand befindliche Säulen hat man aus optisch-gestalterischen Gründen erhalten beziehungsweise schön herausgearbeitet - Maßnahmen, mit denen man die historischen Merkmale des Altbaus bewahren möchte. Zu diesem Charme passt auch der schöne Eichenparkettboden in den Zimmern.

"Für den Lehrbetrieb bieten sich jetzt absolut neue, bisher ungeahnte technische Möglichkeiten", schwärmt Annegret Kestler. Hierzu zählen im EDV-Bereich auch Smart-Boards, also digitale Tafeln, die mit einem Computer verbunden sind. Damit können Lerninhalte online abgerufen und weitergeschickt werden, so dass die Teilnehmer nicht mehr unbedingt mitschreiben müssten. Ein Raum ist fest mit Computern ausgestattet, im anderen können Laptops verwendet werden.

Dazu gibt es jetzt auch zwei Gesundheitsstudios; bislang hatte die VHS nur eines. Somit kann man erstmals auch Aerial-Yoga anbieten - eine hybride Art von Yoga, die traditionelle Yoga-Posen, Pilates und Tanz mit einer Hängematte kombiniert, wofür man entsprechende Aufhängungen in der Zimmerdecke benötigt. Auch Umkleiden wurden für die Gesundheitsstudios geschaffen. Neu ist zudem der "Multifunktionsraum" zum Kreativ-Werden. "Da darf es bei den Kursen auch mal stauben und man kann mit Farben hantieren", verdeutlicht die VHS-Leiterin.

Mehr Barrierefreiheit

Das komplette Gebäude wurde barrierefrei gestaltet. Es gibt einen im Neubau untergebrachten Aufzug. Die Zimmer mit ihren großen Türen sind problemlos auch für Rollstuhlfahrer zu erreichen, für die auch eine behindertengerechte Toilette geschaffen wurde. Überhaupt verfügt die VHS nun über eine ausreichende Anzahl an WCs. Auch beim Eingang in das Gebäude wurde auf Barrierefreiheit geachtet, so durch eine Rampe und eine Automatiktür.

"Die neue Lehratmosphäre spürt man schon beim Reingehen. Früher war dieser Bereich sehr dunkel; das wirkt jetzt ganz anders", freut sich die VHS-Leiterin. Im Eingangsbereich links befindet sich die neue Anmeldung, an der sich Kunden beraten lassen können, sowie dahinter ein weiterer Verwaltungsraum. Die Verwaltung ist im dreigeschossigen Neubau untergebracht, der sich trotz seiner modernen Züge aufgrund seiner Schlichtheit harmonisch in das Gesamtensemble einfügt.

Neuer Begegnungsraum

Neben dem besagten Aufzug und dem Behinderten-WC sind im Anbau auch ein zweites Treppenhaus sowie, als Highlight, ganz unten ein Begegnungsraum für Kurse und Vorträge integriert. Dieser soll offenen Charakter haben und gleichzeitig der sozialen Begegnung dienen. Dieser wohl schönste Raum der VHS erhält Tische und Sitzgelegenheiten sowie eine kleine Teeküche. "Der Begegnungsraum steht der Bevölkerung während unserer Öffnungszeiten offen. Die Menschen können Platz nehmen, mal in unser VHS-Programm schauen und werden dabei hoffentlich neugierig auf uns und unser Angebot", wünscht sich Kestler; sei doch "Bildung für alle" das erklärte Ziel der VHS. Dieses Leitbild könne man nun mit einem repräsentativen Haus mit tollen Möglichkeiten nach außen tragen.

Auch Georg Schönmüller ist mit dem Baufortschritt zufrieden. Natürlich gebe es bei einem Projekt in einer solchen Größenordnung immer Unwägbarkeiten. Auch die Corona-Krise habe Auswirkungen. So verzögere sich die Auslieferung der bei einem norditalienischen Hersteller bestellten Zimmerleuchten bis September. Da dies zu spät sei, habe man diese nun bei einem anderen Hersteller geordert. Die Auslieferung erfolgt in zwei, drei Wochen.

Apropos Corona: Dass die derzeitige Situation für die Dozenten nicht einfach ist, verhehlt Annegret Kestler nicht. In einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 26. Mai wird ein Rettungsschirm in Millionenhöhe für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung und dort tätige Solo-Selbstständige bewilligt. "Wir haben noch keine weiteren Informationen. Aber wir würden es natürlich sehr begrüßen, wenn unsere Dozenten unterstützt würden", bekundet die VHS-Leiterin.

Mögliche Wiederaufnahme

In der Pressemitteilung geht das Ministerium auch auf die ab Juni 2020 - unter Wahrung der vorgeschriebenen Hygieneregelungen - grundsätzlich wieder mögliche Wiederaufnahme der Erwachsenenbildung ein. Allerdings müsse man für jeden Kurs und jede Veranstaltung einzeln prüfen, ob gemäß der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen ein Kurs fortgesetzt werden oder eine Einzelveranstaltung stattfinden könne, sagt Annegret Kestler. Man könne daher den Kurs- und Veranstaltungsbetrieb frühestens nach den Pfingstferien wieder aufnehmen, wofür man um Verständnis und Geduld bitte. Hinsichtlich noch nicht beendeter und abgewickelter Kurse werden die Dozenten und Teilnehmer persönlich von der VHS informiert, wie mit dem Kurs verfahren wird. Von Anrufen diesbezüglich bitte man daher abzusehen. Bereits beendete Kurse und ausgefallene Veranstaltungen können dieses Semester leider nicht mehr nachgeholt werden.

Kestlers Dank gilt allen Verantwortlichen, die dieses zukunftweisende Großprojekt für Stadt und Landkreis auf den Weg gebracht haben. Nachdem die Kurse und Veranstaltungen während der Baumaßnahmen verteilt an rund 15 Standorten in Kronach stattfinden mussten, freue man sich sehr, dass nun bald wieder alles unter einem Dach vonstattengehen kann.

Ihren Worten schließt sich Angela Hofmann - in Doppelfunktion als Kronachs Erste Bürgermeisterin sowie VHS-Vorsitzende - an: "Ich danke Landrat Klaus Löffler und dem Landkreis Kronach für die Investition in die Bildungseinrichtung VHS. Das neue Gebäude bietet optimale Rahmenbedingungen, um dem Bildungsauftrag der VHS in vollem Umfang gerecht zu werden." Städtebaulich stelle das neue VHS-Haus mit Außenanlagen eine Aufwertung dar und steigere die Attraktivität der Kreisstadt.

"Tag der offenen Tür" verschoben

Aufgrund der derzeitigen Situation muss der für nach dem Wiedereinzug geplante "Tag der offenen Tür" für die Bevölkerung einstweilen verschoben werden. Der Termin wird nachgeholt, wenn sich die Lage wieder entspannt hat. Heuer noch stattfinden soll dagegen eine Einweihung beziehungsweise offizielle Inbetriebnahme, voraussichtlich im Herbst.

Kontakt zur VHS

Erreichbarkeit Die VHS ist von Montag bis Freitag, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr telefonisch oder per E-Mail an die VHS-Geschäftsstelle (Tel.: 09261 / 6060-0; E-Mail: info@vhs-kronach.de) erreichbar.

Anmeldung Persönliche Besuche und Termine in der VHS-Geschäftsstelle sind nur mit Voranmeldung und Terminabsprache vorab per Telefon oder E-Mail möglich.

Schutz Beim Betreten der VHS-Geschäftsstelle ist eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen und der Abstand von 1,5 Metern zu den VHS-Mitarbeitern einzuhalten.