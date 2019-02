Stabilisierungshilfen: Das Geld wird nicht verschenkt

"Das Rathaus muss zur Kasse bitten", titelte am Freitag unsere Schwesterzeitung "Bayerische Rundschau". Um die dringend benötigte Stabilisierungshilfe des Freistaats für 2018 in Höhe von 200 000 Euro ausgezahlt zu bekommen, musste das Stadtsteinacher Ratsgremium eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern um jeweils mindestens zehn Punkte über dem Landesdurchschnitt beschließen. Von "Erpressung" war daraufhin im Stadtrat die Rede und von einem schweren Eingriff in die kommunale Finanzhoheit. Wie wird dieser Vorfall im Kreis Kronach beurteilt?

Die Aussage des bayerischen Finanzministeriums auf Anfrage des Fränkischen Tags ist eindeutig: "Nein, es gibt im Landkreis Kronach keinen vergleichbaren Fall wie in Stadtsteinach." MdL Jürgen Baumgärtner (CSU) meint jedoch, dass die Stadtsteinacher Situation kein Einzelfall sei. "Jede Stabilisierungshilfe ist an Auflagen geknüpft", lautet seine Einschätzung. Im Frankenwald seien solche Vorgaben gang und gäbe, seit es diese staatliche Unterstützung gibt (2013). "Die Gemeinden mussten auch bei uns tiefe Einschnitte machen", blickt der Abgeordnete in die Vergangenheit.

Baumgärtner sieht in solchen Vorgaben sogar eine Form von Gerechtigkeit zwischen den Kommunen: Warum sollte eine Gemeinde, die ihre Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpft, die gleichen Hilfen bekommen, wie eine andere, die ihre Hausaufgaben erledigt? Und letztlich werde ja keine Kommune gezwungen, die Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Es gibt noch Verbesserungspotenziale

Baumgärtner gesteht jedoch ein, dass er bei der Vergabe dieser Mittel durchaus noch Verbesserungsbedarf erkennt. Er nennt drei Ansatzpunkte: die Transparenz, die Vergabekriterien ("Manche Städte und Gemeinden fallen momentan noch hinten runter") sowie die Verstetigung der Förderung. Letzteres bedeutet, die Hilfen nicht nur an die aktuelle Lage zu koppeln, sondern auch an den Abbau des Investitionsstaus.

Schließlich scheut sich der Abgeordnete nicht, für längerfristige Härtefälle noch ein anderes Mittel anzusprechen. "Bei gleichbleibender wirtschaftlicher Lage werden einige Gemeinden Probleme haben, ihren Laden zu entschulden. In einigen Fällen wird es dann vielleicht einen Schuldenschnitt brauchen", prognostiziert er.

Blick in die Kommunen

Auch der Geschäftsleiter der Gemeinde Wilhelmsthal, Mario Kotschenreuther, weist auf die Gleichbehandlung hin. Während Stadtsteinach beispielsweise seine Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) jetzt auf einen Hebesatz von 344 (2013: 300, zuletzt 334/Landesdurchschnitt für Gemeinden dieser Größe: 333,3) anhebt, befindet sich der Wilhelmsthaler Hebesatz schon seit Jahren bei 345. Inzwischen wurde dort aber auch die Verschuldung der Gemeinde (3,06 Millionen Euro) auf ein Niveau abgebaut, das vergleichbar mit dem von 1988 ist.

Hier sei Wilhelmsthal dem gerecht geworden, was der Freistaat im Gegenzug für seine Unterstützung ausgerufen hat: "Fördern und Fordern." Das Land wolle sehen, dass sich die Empfänger der Hilfen auch selbst um ihre Probleme kümmern. Die Stabilisierungshilfen "sind ja kein Bestellportal für Geldmittel", meint er.

Steuerspirale vermeiden

Diesem Gedanken pflichtet der Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn (CSU) im Grundsatz bei. Auch seine Stadt werde ihre Steuersätze heuer wieder anpassen müssen, obwohl dies erst vor zwei Jahren geschehen sei. "Bevor ich jemand anderes um Hilfe bitte, muss ich mir natürlich erst selbst helfen", zeigt er Verständnis für die Haltung der Regierung. Er sieht allerdings einen großen Haken bei der Umsetzung der Stabilisierungshilfen.

Grundlage für die geforderten Anhebungen der Grund- und Gewerbesteuern ist ein bayernweiter Durchschnittswert vergleichbarer Kommunen. Wenn innerhalb dieser Gruppe nun jedoch viele Städte und Gemeinden ihre Steuersätze erhöhen müssen, steigt automatisch auch der Ausgangswert fürs folgende Jahr. "Das ist dann wie ein Perpetuum mobile", befürchtet Korn fortwährende Steueranhebungen. Diese Spirale müsste seiner Ansicht nach gestoppt werden.