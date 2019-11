CSU-Kreistagsliste polarisiert: Kronacher Landrat kandidiert

Wenn am 15. März 2020 in den Kommunen gewählt wird, taucht auch der Name des Kronacher Landrats auf - obwohl sein Posten gar nicht zur Wahl steht. Klaus Löffler wird als amtierendes Kreisoberhaupt auf der Kreistagsliste der CSU der Spitzenkandidat sein. Eine Entscheidung, die politisch polarisiert.

Für CSU-Kreisvorsitzenden Jürgen Baumgärtner ist Löfflers Nominierung nicht nur ein zulässiger, sondern sogar ein vernünftiger Schritt. "Klaus wird die Liste anführen", versichert er. Darüber herrsche im Kreisvorstand Einigkeit. "Rechtlich ist das problemlos möglich und auch keine Lex Kronach, sondern das Normalste der Welt."

Der Landrat stehe für Fleiß und Engagement, er sei bei den Menschen beliebt und verkörpere die Konzepte der CSU für den Landkreis. Deshalb biete die Partei den Wählern die Möglichkeit, mit der Stimme für den Landrat zugleich für die Ideen zu votieren, die er in seinem Amt letztlich maßgeblich umsetzen möchte. Dass die politischen Mitbewerber daran Kritik üben, hält Baumgärtner für eine Geisterdiskussion. "Man muss ihn ja nicht wählen. Es ist eben ein Angebot, das wir schaffen."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Richard Rauh (SPD) hingegen glaubt, dass dieses Angebot die Bürger für dumm verkauft. "Was passiert? Die Leute schenken ihm das Vertrauen, und dann tritt er das Amt nicht an!", schimpft er vor dem Hintergrund, dass Löffler wohl kaum auf den Landratsposten verzichten wird, um sich wieder als Kreisrat einzureihen. "Stellt er sich dann vor die Wähler und sagt: ,April, April!‘?" Aus Rauhs Sicht wird die CSU-Taktik dazu führen, dass die Politikverdrossenheit der Bürger noch befeuert wird.

FW-Kreisvorsitzender Tino Vetter sieht das genauso. "Es ist kein Wahlbetrug", unterstreicht er ein legitimes Verhalten der CSU. "Aber es ist ein Betrug am Wähler", zieht er die moralische Seite an dieser Nominierung in Zweifel. Vetter fragt sich, ob die CSU so große Angst habe, dass sie mit solchen Mitteln arbeiten müsse. Seinen bisher großen Respekt vor Löffler verliere er jedenfalls gerade. Aber er schränkt ein: "Wenn er gewählt wird, dann müsste er auch konsequent sein und als Landrat zurücktreten - dann ziehe ich auch wieder den Hut vor ihm."

Landrat Löffler verteidigt seine Entscheidung "in schwierigen Zeiten"

"Kritische Kommentare zu meiner Kandidatur auf der Kreistagsliste meiner Partei kann ich in der Tat nachvollziehen", gesteht Landrat Klaus Löffler auf unsere Nachfrage ein. Sein Entschluss zu diesem Schritt sei das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses.

"Dass ich diese vom Gesetz seit letztem Jahr eingeräumte Möglichkeit wahrnehme, ist gegen keine andere Partei oder Gruppierung gerichtet, und ich setze weiterhin auf das gute Miteinander in unseren Gremien und in unserer kommunalen Familie", sagt er. Ihm gehe es jetzt vor allem um eine möglichst stabile und starke Basis, auf der er weiterhin seine Ideen einbringen und seine Politik zum Wohl der Heimat fortsetzen wolle.

"In gesellschaftlich schwierigen Zeiten, in denen sich - wie manche sagen - unsere Stabilitätskoordinaten zu verschieben drohen, ist es außerordentlich wichtig, dass alle demokratischen Kräfte im politischen Wettstreit ihr Spitzenpersonal in die Waagschale werfen. Wenn unser Bundespräsident kürzlich von einem teilweise verunsicherten Land, ,in dem sich Risse auftun‘, gesprochen hat, dann müssen wir auch in der Kommunalpolitik unser unverzichtbares Wertefundament stärken. Deshalb habe ich, wie übrigens auch mehrere andere Landräte und Bürgermeister in verschiedenen Parteien, die Spitzenkandidatur angenommen und damit einen Wunsch meiner Partei erfüllt."

Kommentar von Marco Meißner: Ein Ritt auf der Rasierklinge

Die Entscheidung der CSU, Klaus Löffler als Zugpferd auf die Kreistagsliste zu setzen, ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Der Name des vielerorts beliebten Landrats verspricht Aufmerksamkeit - und damit Stimmen. Und wie der Spitzenkandidat selbst durchklingen lässt, zählt für die demokratischen Parteien heutzutage jede Stimme, die trennende Kräfte im Zaum hält. Doch teilt der Wähler diese Sichtweise? Und wie wirkt sich das Vorgehen der Christsozialen auf das politische Miteinander vor Ort aus?

Wenn ein Berufspolitiker für ein Amt antritt, das er wohl nie übernehmen wird, stellen sich dem Bürger zwei Fragen: Wähle ich eine Symbolfigur für eine politische Idee? Und: Wie ehrlich ist diese Kandidatur gemeint? Im März 2020 wird sich zeigen, wie die Einwohner des Landkreises diese Frage für sich beantworten. Der politische Weg des Landrats dürfte bis dahin steiniger werden. Löffler, der stets das Miteinander als Erfolgsrezept der Kommunalpolitik beschwört, wird das Murren bei den Mitbewerbern hören; er muss damit rechnen, dass diese in den Gremien künftig schneller als bisher in eine andere Richtung galoppieren.