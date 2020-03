Kein Unterricht für Risiko-Schüler

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus, das im Januar diesen Jahres erstmalig in China nachgewiesen wurde, beeinflusst auch hierzulande inzwischen das gesellschaftliche Leben. Nachdem bereits erste Schulen, unter anderem in Hof, Pegnitz und Bayreuth, aufgrund von ersten Fällen der schweren Lungenentzündung geschlossen wurden, zieht nun auch das Bayerische Gesundheitsministerium Konsequenzen: Schüler, die sich in den Faschingsferien in Risiko-Gebieten aufgehalten haben, dürfen vorerst nicht mehr am Unterricht teilnehmen.

In einer am vergangenen Freitag erlassenen Allgemeinverfügung heißt es: "Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten." Wer also beispielsweise erst am Freitag, den 28. Februar, aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, darf bis zum kommenden Freitag nicht am Unterricht teilnehmen.

Arbeiten werden verschoben

Davon sind auch viele Kronacher Schüler betroffen: "Wir haben eine Reihe von Schülern in verschiedenen Klassen, die aktuell zuhause bleiben, weil sie in den Faschingsgebieten in Südtirol waren", bestätigt der Leiter des Frankenwald-Gymnasiums Harald Weichert auf FT-Anfrage. Etwa zehn Schüler könnten dort wegen der Vorsichtsmaßnahme gegen das Corona-Virus nicht am Unterricht teilnehmen. "Wichtige Schulaufgaben in den betroffenen Klassen wurden um eine Woche verschoben." Damit die betroffenen Schüler nicht so viel vom Unterricht verpassen, würden Klassensprecher und andere Mitschüler dafür sorgen, dass sie zuhause Materialien und Hausaufgaben erhalten.

So handhabt es auch die Maximilian-von-Welsch-Schule, an der 14 Schüler Zwangs-Schulfrei haben: "Das wurde bei uns schon immer so geregelt, dass Mitschüler die Hausaufgaben weitergeben, wenn jemand krank ist", teilt Schulleiterin Christa Bänisch mit.

Am Caspar-Zeuß-Gymnasium sind heute 21 Schüler vorsorglich daheim geblieben. "Sie haben allesamt Urlaub in Südtirol gemacht", berichtet der stellvertretende Schulleiter Thomas Carl. Weil manche von ihnen bereits am Mittwoch der Faschingsferienwoche wieder nach Hause gekommen seien, könnten sie - wenn alles gut läuft - bereits am Mittwoch wieder am Unterricht teilnehmen. "Keiner von ihnen hat Symptome gezeigt. Wir bleiben optimistisch."

An der Siegmund-Loewe-Schule haben laut Leiter Uwe Schönfeld jeweils zwei Geschwisterkinder mit ihren Familien Skiurlaub in Südtirol gemacht: "Die Eltern hatten uns bereits darüber informiert." Als das Gesundheitsministerium dann die Verfügung veröffentlicht hat, habe die Schule die betroffenen Familien angerufen. "Ich bin sehr stolz auf die Eltern unserer Schüler, dass sie sich vorsorglich bei uns gemeldet haben und so kooperativ waren." Denn auch, wenn es bislang keinen Corona-Fall in Kronach gibt: "Wir alle wollen natürlich das Verbreitungsrisiko so gering wie möglich halten."

Sorgfältig, aber gelassen

"Ich bin froh, dass zum Wochenbeginn alles so reibungslos und ruhig funktioniert hat", zeigt sich auch die Leiterin des Kronacher Schulamts, Gisela Rohde, erleichtert. Da sie am Montag Außentermine hatte, habe sie zwischendurch immer wieder ihre E-Mails überprüft. Doch die vereinzelten Rückmeldungen der Schulen hätten keinerlei Grund zur Sorge gegeben. "Die Verfügung des Gesundheitsministeriums wurde sorgfältig, aber auch gelassen umgesetzt.Panik zu verbreiten hilft in der momentanen Situation nicht weiter." Alle Schüler, die vorsorglich krankgemeldet wurden, würden sich an das Gesundheitsamt wenden und auf den Virus-Erreger untersucht. "Die Gesundheitsämter der Landkreise sind jetzt gefordert, aber genauso die Eltern." Zwar habe es Handlungsanweisungen an die Schulen gegeben, die Eltern zu informieren. "Aber die Schulen können natürlich nicht überprüfen, welche Schüler vielleicht in einem Risiko-Gebiet waren." Sämtliche Schulen haben den Hinweis auf die Verfügung inzwischen auf ihre Webseite gestellt und informieren die Eltern über verschiedene Kanäle.

Wie sie die Betreuung ihrer Kinder in diesen Tagen regeln, bleibt den betroffenen Familien selbst überlassen. Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder in die Schule gehen lassen, obwohl sie in den Faschingsferien in einem Risikogebiet waren, begehen laut dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen eine Ordnungswidrigkeit. Bei Verstößen droht ein saftiges Bußgeld, dass mehre tausend Euro hoch sein kann.

Als Corona-Risikogebiete gelten derzeit Provinzen in China, Südkorea, dem Iran undSüdtirol. Die Gesamtsituation wird täglich neu bewertet, Eltern können sich auf der Homepage des Gesundheitsministeriums informieren.