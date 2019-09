Cold Case aus Mitwitz: Polizei fahndet in mehreren Ländern nach Mörder

In mehreren Sprachen fahnden die Beamten der EKO Kreisel Cold Case und die Staatsanwaltschaft Coburg inzwischen im Rahmen ihrer umfassenden Ermittlungen nach dem Täter des Raubmordes von Mitwitz. Die Untersuchung der zahlreichen DNA-Proben dauert an.

Männer zwischen 16 und 18 Jahren müssen DNA-Proben abgeben

Im November 2006 tötete ein Unbekannter den damals 61-jährige Norbert Ottinger in seinem Einkaufsmarkt in Mitwitz, Lkr. Kronach. Der Täter entwendete zudem aus dem Tresor mehr als 30.000 Euro Bargeld. Trotz intensiver und lang andauernder Ermittlungen konnten die Beamten das Verbrechen damals nicht aufklären.

Ein größerer Baustein bei den aktuellen Ermittlungen der Kriminalbeamten in dem Cold-Case-Fall war in den vergangenen Monaten die Entnahmen von rund 80 DNA-Proben bei zur Tatzeit 16 bis 18-jährigen Männern. Der Abgleich dieser Proben mit der DNA des mutmaßlichen Täters, der beim Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführt wird, dauert derzeit noch an.

Fahndung in mehreren Sprachen

Bei ihrer umfassenden Arbeit fokussieren sich die Kriminalbeamten jedoch nicht nur auf einen Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers. Auch eine Herkunft insbesondere aus dem osteuropäischen Ausland können sie aufgrund einzelner gewonnener Erkenntnisse nicht ausschließen. Daher veranlassten die Ermittler eine Übersetzung der bereits veröffentlichten, gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg ins Russische, Litauische und Tschechische.

Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Kriminalpolizei nach dem Mörder von Norbert Ottinger. 2006 wurde er in seinem Supermarkt ermordet. Quelle: Polizei 04230776

Des Weiteren erhoffen sich die Beamten über Fahndungsplakate mit einem Zeugenaufruf in diesen drei Sprachen Hinweise aus der Bevölkerung. Die Plakate wurden oberfrankenweit, insbesondere im Bereich von Durchgangsstraße, an Tankstellen, Rastanlagen, bei Firmen mit Bezug ins osteuropäische Ausland sowie weiteren relevanten Örtlichkeiten, verteilt beziehungsweise ausgehängt. Daneben erfolgt ein Abgleich der DNA des mutmaßlichen Täters mit den Datenbanken des europäischen Auslands.

Die Kriminalbeamten bitten alle Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin um Mithilfe. Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, beträgt 10.000 Euro.

Sachdienliche Angaben nehmen die Cold-Case-Ermittler der Kripo Coburg über das Hinweistelefon unter der Tel.-Nr. 09561/645-640 entgegen. Die Angaben können auch vertraulich behandelt werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Hinweise über das Kontaktformular der Polizei zu geben.