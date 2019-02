Clownsein heißt mehr als nur Lachen

Angefangen hat alles mit einem Zeitungsartikel. "Ich habe einen Artikel über die Clownschule in Freising gelesen und der hat mich sofort angesprochen", sagt Birgit Sauerschell. "Und jeder, dem ich davon erzählt habe, sagte zu mir, dass das genau das Richtige für mich ist."

2007 machte sie dann die Clownsausbildung, und die veränderte ihr Leben. "Die Ausbildung macht was mit meinem Selbst. Man muss lernen, sich zu zeigen, dass man gesehen wird und auch wie man spielt. Es ist in gewisser Weise ein Selbstfindungstrip", beschreibt Birgit Sauerschell.

Was sie danach als Clown machen wollte, wusste sie nicht: "Ich hatte kein wirkliches Ziel. Ich dachte nicht, dass ich Clown genug bin, um damit arbeiten zu können - erst recht nicht als Klinikclown."

Genau dort bewarb sie sich 2008, als es einen Castingaufruf für die Region um Coburg gab. Und sie wurde angenommen. Seitdem kommt sie inzwischen einmal pro Woche ins Klinikum Coburg als Kaala Knuffl, wie sie ihre Clownfigur genannt hat, und besucht dort die Kinder und die alten Leute in der Geriatrie.

"Als Klinikclown braucht man viel Einfühlvermögen und Improvisationstalent, denn wir müssen sehr spontan agieren. Wir wissen nicht, was uns in den einzelnen Zimmern erwartet. Das kann sehr unterschiedlich sein", sagt Birgit Sauerschell.

Nach einem lustigen Clown mit viel Gelächter und Humor klingt das alles aber nicht. "Als Clown muss man nicht immer nur lachen. Das ist in der Klinik auch gar nicht möglich. Wir wollen die Menschen anrühren und Emotionen wecken. Von den Problemen der Krankheit ablenken", ergänzt Birgit Sauerschell.

"Und sobald ich meine rote Nase aufsetze, bin ich Kaala Knuffl. Das ist wie ein Anker für mich. Ich kann mir ein Leben ohne Kaala nicht mehr vorstellen", sagt Birgit Sauerschell mit einem Glänzen in den Augen. Und Kaala bleibt nicht immer nur in der Clownwelt. "Manchmal kommt sie auch in meinem normalen Alltag ans Licht. Sie ist frecher und offener, als ich es eigentlich bin."

Damit Kaala so wurde, wie sie jetzt ist, hat sie einiges erleben müssen. "Auch als Clown verändert man sich, man besucht Workshops und Trainings und versucht seine Figur zu verstärken. Ich habe auch die Masterklasse der Clownschule besucht, um mich zu verbessern. Gerade in den letzten drei Jahren hat sich Kaala sehr verändert. Sie ist erwachsener geworden", sagt die Kronacherin, die in Lichtenfels lebt.

Erwachsen in dem Sinne, dass sie sich neben dem Klinikclown auch ernsteren Themen zuwendet. "Ich hatte im letzten Jahr einen Workshop zum Thema 'Clown und der Tod' und diese Verbindung hat mich sehr beeindruckt. Ich wollte das auch machen", erzählt Birgit Sauerschell. Kaala Knuffl ist jetzt auch als Beerdigungsclown unterwegs.

Ein Clown bei einer Beerdigung lässt erst einmal viele Fragezeichen aufblicken, denn mit Lachen hat eine Beerdigung nicht so viel zu tun. "Ein Clown kann ehrlich sein, einen Spiegel aufzeigen oder respektvoll, liebevoll und einfühlsam sein - so wie Kaala das ist. Sie kann eine gewisse Leichtigkeit in eine Beerdigung bringen und alleine durch ihre Anwesenheit helfen. Kaala kann auch als Trauerredner fungieren."

"Die Menschen sehen den Clown immer nur in Verbindung mit dem Zirkus. Aber mittlerweile ist das Bild des Clowns ein viel größeres als die reine Belustigung", sagt Birgit Sauerschell.

"In der Klinik muss man die Lebensrealität sehen und versuchen das Beste für die Patienten daraus zu machen. Man muss nicht perfekt sein, und es muss auch nicht alles funktionieren, man darf hilflos sein. Ein Clown wie Kaala Knuffl ist das auch und genau deshalb mögen ihn die Leute auch gerne", sagt Sauerschell.

Mit traurigen Geschichten, wie sie in der Klinik dazugehören, muss man auch als Clown umgehen können. "Manche Schicksale gehen einem schon nach, aber damit muss man zurecht kommen. Ich habe da weniger Probleme als gelernte Psychologin", sagt Birgt Sauerschell. "Und wenn ich immer sehe, wie die Leute reagieren, wenn wir zu ihnen kommen, dann weiß ich, dass das, was wir tun, wichtig und richtig ist."

Und die Reaktionen können vielfältig sein. "Ich erinnere mich noch sehr gut an einen der ersten Besuche in der Geriatrie in Coburg. Wir haben den Leuten ein altes Volkslied gesungen. Bei einer Dame sind die Tränen gekullert, weil sie sich an etwas Schönes aus ihrer Vergangenheit erinnert hat. Wir nehmen die Leute mit auf eine Reise. Wir wollen die Menschen anrühren und Emotionen wecken - da gehören Tränen auch dazu."

Die besonderen Momente sind es auch, die Birgit Sauerschell nicht davon wegkriegen. "Ich kann das Clownen nicht aufhören. Man erfährt so viel Wertschätzung von allen Seiten. In jedem von uns steckt ein Clown. Und ich lebe das Clownsein. Man muss keine Angst haben vor einem Fiasko, denn wenn etwas schief läuft kann man einfach weitermachen, so wie ein Clown das auch macht. Die Welt braucht viel mehr Clowns. Und trotzdem bin ich auch nur eine ganz normale Frau und Mutter", sagt Birgit Sauerschell und lacht, so wie es nur ein Clown tun kann.

KlinikClowns Bayern e.V.:

Seit 1998 führt der gemeinnützige Verein KlinikClowns Bayern e.V. regelmäßige "Visiten" professioneller Clowns in bayerischen Kinderkrankenhäusern und Seniorenheimen durch.

Auch Besuche in Einrichtungen für behinderte Menschen, auf geriatrischen und gerontopsychiatrischen Klinikstationen, Stationen für schwerkranke erwachsene Patienten und Palliativstationen und in Hospizen gehören mittlerweile dazu.

Kaala Knuffl ist seit 2008 einer der KlinikClowns. Weitere Informationen zu ihr und ihrer Arbeit gibt es hier.