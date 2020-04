Kronach vor 1 Stunde

Corona-Pandemie

Bürokratie-Wahnsinn, leere Praxen und dubiose Angebote: Neue Herausforderungen für Kronachs Hausärzte

Die Angst vor Covid-19 hält viele Patienten derzeit von ihren Hausarztpraxen fern. Weniger Patienten, aber genauso viel zu tun, hat beispielsweise die Praxis von Robin Wernard in Steinwiesen. "Wir merken, dass derzeit weniger Patienten kommen. Trotzdem lief es letzte Woche ziemlich unkoordiniert, weil ständig neue Mails mit Vorgaben kamen." Oftmals sei das, was abends von Ministerien oder der Kassenärztlichen Vereinigung angeordnet wurde, am nächsten Tag wieder revidiert worden.