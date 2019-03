Bürgermeisterwahlen im Kreis Kronach - Das Kreuz mit der Kandidatenkür

Knapp ein Jahr dauert es noch, ehe sich der Landkreis neu aufstellt: Denn im März 2020 stehen nicht nur die Kommunalwahlen an, zusätzlich sind die Einwohner von gleich 15 der 18 Landkreisgemeinden dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. In vielen Fällen steht sogar jetzt schon fest, wer ins Rennen um den Bürgermeisterposten starten wird.

Wieder mit dabei wird etwa Marktrodach Bürgermeister Norbert Gräbner (SPD) sein, der vor zwei Jahren noch unschlüssig war, ob er erneut antreten will. Bevor er sich allerdings Konkurrenten aus anderen Parteien stellen kann, muss er sich allerdings erst parteiintern gegen seinen Stellvertreter Oliver Skall durchsetzen. Welche Bürgermeister keine weitere Amtszeit planen, wer als Kandidat in der Kreisstadt im Gespräch ist, und an welche Vorgabe sich die CSU-Ortsverbände halten sollen, erfahren Sie hier bei inFrankenPLUS (für Abonnenten kostenlos).