Bürgermeisterin Grebner bestätigt: Der Spielplatz in Steinberg bleibt bestehen

Die Spielplatzgeräte sollen an einen Ort nahe der Kronachtalhalle umziehen. Dieses Gerücht ging um in Steinberg. Nach Ablauf eines zehnjährigen Pachtvertrages mit der Gemeinde Wilhelmsthal wolle der Eigentümer das Grundstück verkaufen und die Geräte müssten umziehen, so erzählte man sich.Doch wie es bei Gerüchten oft so ist: Diese Erzählung entspricht nur der halben Wahrheit. "Der Spielplatz in Steinberg bleibt dort, wo er ist", stellt Bürgermeisterin Susanne Grebner (SPD) auf Nachfrage unmissverständlich klar. "Es stimmt, dass der Eigentümer verkauft hat. Und zwar an die Gemeinde Wilhelmsthal."Wie es dazu kam, wie Mütter die Vorzüge des Spielplatzes beschreiben und was sich die Bürgermeisterin von der Steinberger Dorfgemeinschaft wünscht, lesen Sie im infrankenPlus-Artikel