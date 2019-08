Kronach vor 1 Stunde

Bierprobe

Bürgermeister Beiergrößlein eröffnet letztmals das Kronacher Freischießen

Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein schwang am Donnerstag zum Auftakt des 431. Freischießens in Kronach zum letzten Mal in seiner Amtszeit den Hammer.