Brand in Kronacher Blumau verläuft glimpflich

Zu einem Einsatz von rund 200 Feuerwehrleuten kam es am Freitagvormittag gegen 9 Uhr. In der Kronacher Blumau hatte sich ein Komposthaufen bei einem Wohngebäude entzündet, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Gas-Tank befand. Die Feuerwehren aus Kronach und dem Umland hatten den Brand jedoch schnell gelöscht, so dass Polizei und Rotes Kreuz weder Sach- noch Personenschaden registrieren mussten.