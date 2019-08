Blick hinter die Kulissen der Kronacher Rosenberg-Festspiele

Seit drei Jahren ist Stefan Haufe der Dreh- und Angelpunkt der Rosenberg-Festspiele in Kronach. Was der künstlerische Leiter über die Stadt und das Theater denkt, sagte er im Interview. Besonders berührt hat ihn in seiner Kronacher Zeit die Situation der Loewe-Mitarbeiter nach der Insolvenz. "Ich versuche den Menschen ein bisschen Lebensqualität zu bringen und bin dann natürlich sehr betroffen, wenn Dinge passieren, die den Menschen das Leben sehr schwer machen", sagt er.

Kronach habe aber auch positive Entwicklungen erlebt, wie die Einrichtung des Jufa-Hotels. Er selbst habe viel aus seiner Zeit hier mitgenommen. Und er habe hier Schauspieler angetroffen, die sich freuen, miteinander arbeiten zu dürfen.