Biologen horchen auf: Kronacherin findet am Kreuzberg extrem seltene Schneckenart

Inga Hümmer hat ein Herz für Tiere. Molche, Salamander, verschiedenste Vögel oder auch zwei Laufenten - das und vieles mehr kriecht, fliegt und watscht durch ihren naturbelassenen Garten am Kronacher Kreuzberg. "Beim Äpfel auflesen sammle ich auch immer die Schnecken ein und bringe sie hinter die Absperrungen. Das ist nichts Besonderes. Sonst fressen sie die Enten", erzählt die Kronacherin, die sogar ein Bett im Grünen stehen hat.

Die Besonderheit erkannt

Vor einigen Tagen aber hatte Inga Hümmer beim Schneckensammeln dann doch etwas Besonderes in der Hand. Und - nicht selbstverständlich: Zur Freude der biologischen Fachwelt erkannte sie die Besonderheit des Tieres, das Kronach wieder zur Monarchie macht.

"Bei einem Schneckenkönig ist das Schneckenhaus vom Inneren her nach links gewunden", erklärt Inga Hümmer. Bei allen anderen Schnecken verläuft die Drehung rechts herum, weshalb die extrem seltenen linksdrehenden Kriechtiere auch als "Schneckenkönige" bezeichnet werden.

"Ich habe ihn Fred genannt", erzählt Inga Hümmer, die den neuen Kronacher König seit dem sensationellen Fund hegt und pflegt. Residiert wird mondän. In einem Terrarium, gefüllt mit Moos, Ästen und einer Wasserschale.

Und auch das königliche Mahl ist bereits fertig: ein Salatblatt und eine Sepiaschale für die ausreichende Kalkzufuhr liegen zum Schmaus bereit.

"Es handelt sich bei Fred um eine Garten-Schnirkelschnecke, auch bekannt als Garten-Bänderschnecke", erläutert Christian Strätz. Der Geo-Ökologe betreibt in Bayreuth das Büro für ökologische Studien, beschäftigt sich sein ganzes Berufsleben lang schon neben Fledermäusen mit Schneckenkunde und gilt in diesem Bereich als der größte Experte in Oberfranken. Vor einigen Jahren hat er selbst mit der kurzen Glasschnecke eine Art in Oberfranken gefunden, die laut Fachliteratur hier in der Region eigentlich gar nicht existent sein sollte.

Fred jedoch ist selbst für ihn etwas Besonderes: "Seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit Schnecken. Eine links gedrehte dieser Art habe ich aber noch nie gesehen", sagt Strätz. "Das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Fund."

Bei einer Weinbergschnecke liege die Wahrscheinlichkeit, eine linksgedrehte zu finden, bei eins zu einer Million. "Bei einer Garten-Bänderschnecke ist es sogar noch unwahrscheinlicher." Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, dass Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der neuen Fußball-Saison Deutscher Meister wird, wird von Buchmachern auf eins zu 3001 geschätzt. Und die Chance, dass ein Asteroid auf der Erde einschlägt, wird bei Online-Portalen mit eins zu 63 000 beziffert.

Fred noch nicht erwachsen

"Fred ist noch ein Jungtier", erläutert Schneckenkundler Christian Strätz nach Studium der Bilder aus Kronach. Der Bereich, in dem das Schneckenhaus an den Schneckenrücken anstößt - auch Mundsaum genannt - sei noch nicht voll ausgeprägt. Wäre Fred eine Hain-Bänderschnecke würde der Bereich dunkel werden, bei einer Garten-Bänderschnecke wird er gelblich. "Zweiteres ist ziemlich wahrscheinlich, aber endgültige Gewissheit haben wir erst nächstes Jahr, wenn Fred erwachsen ist."

Und was geschieht in seinem Leben bis dahin? "Ich bin froh, dass er da ist", sagt Inga Hümmer. Fred, der laut Experte Strätz etwa drei bis vier Jahre leben wird, ist für sie wie ein neuer Mitbewohner, den sie gut pflegen will. Sein tragbares WG-Zimmer wird im Haus überwintern.

Doch in Freds Kindheit wird es auch ernste Phasen geben. Die Grundschullehrerin Inga Hümmer will ihn mit in ihre Schule nehmen. "Die Kinder sollen ihn anschauen und dabei etwas über Schnecken lernen."

Kleine Schneckenkunde

Klasse Schnecken sind die artenreichste Tierklasse aus dem Stamm der Weichtiere. Sie können zwischen 0,5 Millimeter und 75 Zentimeter groß sein.

Monarchie Als Schneckenkönige bezeichnet man einzelne Schnecken, deren Schneckenhäuser in die spiegelbildliche, nicht arttypische Richtung gewunden sind. Bei solchen Tieren sind sämtliche Organe - zum Beispiel Herz, Atem- und Geschlechtsöffnung seitenvertauscht (spiegelverkehrt). Deshalb können sie sich auch nur mit anderen Schneckenkönigen paaren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fred Single bleibt, ist also hoch.

Richtung Die Windungsrichtung von Schneckenhäusern ist definiert durch den Schraubensinn von innen nach außen, wenn das Haus von der Seite aus betrachtet wird, auf der das innere (geschlossene) Ende liegt.

Garten-Bänderschnecke Freds Schneckenart gehört zu den Lungenschnecken und kann leicht mit der nah verwandten Hain-Bänderschnecke verwechselt werden (Unterscheidung siehe Text oben). Fred und seine Artgenossen ernähren sich nicht von krautigen Pflanzen, sondern vorwiegend von Algen, sind also in Gärten kein Schädling.