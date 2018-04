Bewährungsstrafe wegen schwerem Diebstahls

Am Morgen des gestrigen Freitags eröffnete Richter Jürgen Fehn am Kronacher Amtsgericht eine Sitzung, die sich bis in den Nachmittag hinziehen sollte. Anlass hierfür war ein im Oktober letzten Jahres begangener Diebstahl, der sich im Kronacher Erlebnisbad Crana Mare zugetragen hat. Der Beschuldigte, ein in Kronach lebender 21-Jähriger aus dem Kosovo, soll laut Anklage einen benachbarten Spind in der Herrenumkleide des Bades aufgebrochen und die darin befindlichen Wertsachen entwendet haben. Der Angeklagte gestand die Tat sofort, jedoch kam es bei Nachfragen des Richters zum Tathergang zu Ungereimtheiten.

Laut dem Täter habe er sich mittels seines eigenen Schlüssels, den er vom Spind abgezogen hatte, Zugriff auf einen anderen, von ihm vorher zufällig ausgewählten, Spind verschafft, indem er den Schlüssel gewaltsam in das Schloss drückte, bis dieses schließlich nachgab. Er habe damals "einfach nicht nachgedacht" und über einhundert Euro in großen Scheinen und eine Uhr entwendet und diese in der ebenfalls gestohlenen Sporttasche abtransportiert. Anschließend sei er geflüchtet, jedoch habe er das Diebesgut ein paar Stunden später zurückbringen wollen. Als er sich dem Schwimmbad allerdings zum zweiten Mal näherte, wartete dort schon die Polizei auf ihn, die es geschafft hatte, den Angeklagten dank der Videoaufnahmen des Personals zu identifizieren.

Diese Aussage geriet im Laufe des Prozesses zunehmend ins Wanken. Als der Geschädigte, ein Informatiker mit Zweitwohnsitz in Erlangen, als Zeuge aufgerufen wurde, änderte sich das allgemeine Bild der Vorkommnisse. Der junge Mann sprach nämlich von einem leer vorgefundenen Spind, in dem er lediglich seine eigenen Schuhe wiederfand, die der Täter wohl zurückgelassen hatte. Auch sein Geldbeutel mit diversen Bank- und Ausweisdokumenten sowie die Schlüssel für seine Wohnung und sein Auto hab er vermisst. Auf bohrende Fragen von Richter Fehn hin, blieb dem Angeklagten keine andere Wahl als zuzugeben, dass sein anfängliches Geständnis die ein oder andere Lücke aufweise.

Der zweite Zeuge war der Polizeibeamte, der sich voriges Jahr des Falles angenommen hatte. Dieser demonstrierte den Anwesenden anschaulich den genauen Tathergang, indem er das mitgebrachte Schloss, welches aus dem Spind ausgebaut wurde, mit dem falschen Schlüssel und ein klein wenig gewaltsamer als ursprünglich gedacht öffnete. Im Laufe der Aussage des Beamten ergab sich zudem, dass der Beschuldigte die gestohlene Beute anscheinend nicht - wie behauptet - in die Umkleide des Erlebnisbads zurückgebracht hatte, sondern die Tasche mitsamt ihrem Inhalt im Kofferraum eines geparkten Wagens versteckte. Der Wagen gehörte laut Angeklagtem einem Bekannten, an dessen Namen er sich jedoch nicht erinnern könne.

Im Anschluss an diese Aussage hatte Richter Fehn noch die Aufgabe, das für das junge Alter des Angeklagten doch sehr umfangreiche Vorstrafenregister zu verlesen.

Staatsanwältin Haderlein plädierte aufgrund dessen und aufgrund des löchrigen Geständnisses auf eine einjährige Freiheitsstrafe. Der Strafverteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Till Wagler, schloss sich diesem Plädoyer an, allerdings beantragte er zusätzlich eine Aussetzung auf Bewährung. Nach einer verhältnismäßig langen Bedenkzeit fällte Fehn sein Urteil: eine neunmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung.