Beim Wendemanöver auf der B 85 bei Neukenroth kracht es

Während die vier Insassen der beiden Unfallfahrzeuge zumindest ohne lebensbedrohliche Verletzungen davonkamen, erlitten die zwei Personenwagen jeweils einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Wie die Polizei kurz nach dem Unfall feststellte, sind gegen 18.50 Uhr offenbar ein VW Lupo aus dem Kulmbacher Raum und ein Opel Corsa aus dem Kreis Kronach - jeweils mit zwei Insassen besetzt - mit einigem Abstand hintereinander von Neukenroth kommend in Richtung Pressig gefahren. Auf halber Strecke setzte der Lupo an einer Einmündung anscheinend zu einem Wendemanöver an. Der Corsa erfasste den vor ihm fahrenden Wagen dabei an der Seite.

Drei Verletzte

Drei der vier Insassen wurden verletzt und von drei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nach erster Auskunft der Polizei jedoch für keinen Patienten.

Die Feuerwehren aus Neukenroth, Stockheim und Pressig waren im Einsatz. Eine Person musste mit der Rettungsschere aus ihrem Wagen befreit werden. Die B 85 war für längere Zeit komplett gesperrt.