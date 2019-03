Beim ersten Schuss zitterte Wellach die Hand

Wenn Alexander Wellach in den Keller geht, dann steht seine Hündin Aurelia schon schwanzwedelnd auf der Treppe. Sie hofft, dass er mit einem Gewehr über der Schulter zurückkommt. Für sie ist es das Zeichen: Es geht auf die Jagd. Aurelia ist eine ausgebildete Jagdhündin und ihr Herrchen seit 16 Jahren Jäger.

Der 44-Jährige trägt aber nicht nur sein Gewehr, wenn er ins Revier geht, er trägt auch Verantwortung. Und die beginnt schon bei der Aufbewahrung seiner Schusswaffen. Hier gibt es nämlich strikte Regeln. Denn wer Waffen oder Munition besitzt, muss dafür Sorge tragen, dass Dritte sie nicht unbefugt an sich nehmen können. Außerdem müssen Schusswaffen und Munition in Sicherheitsbehältnissen gelagert werden.

Wird ein Waffenbesitzer kontrolliert und verstößt gegen die Auflagen, dann kann das mit bis zu 10 000 Euro Bußgeld geahndet werden. Dessen ist sich Alexander Wellach bewusst. Er ist im Besitz von vier Langwaffen (Gewehre) und einem Revolver. Dafür hat er selbstverständlich eine Waffenbesitzkarte. "Meine Flinte nehme ich her für die Entenjagd, die Großkaliber für Sauen und Rehe und das Kleinkaliber dient Übungszwecken. Sind diese Waffen nicht in Gebrauch, werden sie sicher verwahrt." Außerdem ist er überzeugt: "Die Gefahr beginnt erst außen."

Abschusspläne

Und "außen" bedeutet für ihn und seinen Jagdhund Aurelia ein Revier von etwa 500 Hektar. Das entspricht ungefähr der Größe von 500 Fußballfeldern. Wellach: "Durch die Jägerei bin ich zum Naturliebhaber geworden und halte mich auch jeden Tag draußen auf." Er schießt sich auch gerne mal seinen Sonntagsbraten, wie er verrät. "Das ist meist ein Reh oder auch mal ein Wildschwein. Hasen oder Fasane findet man ja so gut wie nicht mehr bei uns. Und auf die paar, die es gibt, muss man nicht auch noch anlegen." Natürlich kann er sich sein Wild nicht willkürlich aussuchen, denn auch dafür gibt es Vorschriften: "Nur Schwarzwild, Wildkaninchen, Marderhunde und Waschbären darf man immer schießen. Für alles andere gibt es die Jagdsaison und natürlich auch Abschusspläne. Und die gelten für alles außer Schwarzwild, Füchse, Fasane, Hasen, Dachse, Enten und Krähen." Wald vor Wild laute die Devise, fügt Wellach mit einem Blick auf letztlich auch seine Verantwortung gegenüber Natur und Tier hinzu.

Wellach ist auch kein Freund vom Einsatz bestimmter Nachtsichtgeräte bei der Jagd: "Wild passt sich immer den Gegebenheiten an. Es weicht dann auf andere Tageszeiten oder Örtlichkeiten aus. Dadurch haben wir vielleicht in zehn Jahren die Probleme, die wir uns jetzt damit schaffen." In diesem Zuge beschreibt er auch kurz die unterschiedlichen Jagdarten: "Die Ansitzjagd ist eine Einzeljagd und eine sichere Methode, denn man hat Ruhe, um zu gucken und zu zielen. Dazu ermöglicht der Hochsitz einen steilen Schusswinkel und die Kugel durchschießt das Wild und steckt dann in der Erde fest. Die Pirschjagd ist sehr effektiv. Dabei läuft man durchs Revier und lauert dem Wild auf. Allerdings muss man dazu das Gelände gut kennen. Drei bis vier Stellen steuert man dabei gezielt an und kann so Beute machen." Alexander Wellach nimmt auch an so genannten "Drückjagden" teil. Hier wird das Wild auf einem begrenzten Gebiet gejagt. "Meist sind es die Maisfelder, in denen sich Wildschweine sehr gerne aufhalten. Mehrere Jäger stöbern sie auf und erschießen die Tiere." Ähnlich sei es auch bei der Treibjagd, die nur etwas schneller vonstatten ginge. Ergänzend nennt er noch die Lockjagd, wo man das Wild durch Rufe anlockt, und die Beizjagd mit einem Greifvogel. Schnelligkeit, aber vor allem auch Vorsicht sei vor allem bei der Entenjagd gefragt. "Sie findet ebenerdig statt und es gibt so gut wie keinen Kugelfang. Da muss man schon genau aufpassen, wohin der Schuss geht."

Dieser Verantwortung gerecht zu werden, sei nicht immer leicht, räumt Wellach ein. "Bis zur Jägerprüfung hatte ich keinerlei Schießerfahrung und bis zu meiner Ausbildung hatte ich auch keine Waffe in der Hand." Beim ersten Schuss im Revier habe seine Hand so stark gezittert, dass er ein paar Mal habe anlegen müssen. "Man muss sich ständig selbst hinterfragen - muss sich sicher sein, der Verantwortung auch gewachsen zu sein." Er gehe dafür auch regelmäßig ins Schießkino oder auf Schießstände. "Es ist ein Unterschied, wo mancher glaubt, dass das Loch ist und wo man tatsächlich hingeschossen hat." Und dass er mal daneben schießt, geschehe Gott sei Dank sehr selten. "Mit dem Tier habe ich dann immer Mitleid. Dann muss ich mit dem Hund nachsuchen und es mit einem Fangschuss erlegen." Wenig Verständnis hat er mit Kollegen, die auf Hunde oder Katzen zielen. "Klar kommt es vor, dass sie wildern, aber das ist eher selten. Katzen kann man zwar schlecht einsperren, aber Hunde kann man schon an die Leine nehmen." Eine "Doppelmoral" in diesem Punkt räumt er allerdings ebenfalls ein. "Wir haben selbst eine Katze. Sie heißt Heidi und gehört zur Familie. Deshalb erschieße ich auch nicht die von anderen."

Bestand reduzieren

Bei Rehen oder gar Wildschweinen sieht die Sache freilich anders aus. "Die Rehe verbeißen gerade die jungen Baumpflanzungen und die Wildschweine sind zur Zeit echt eine Plage. Sie fressen sich quer durch Äcker und Felder und die Landwirte sind verzweifelt. Da muss man als Jäger klar eingreifen und den Bestand reduzieren." Wirklich große Bedenken, dass die Jäger eine Spezies hierzulande ausrotten, hat er aber nicht. "Das könnte dann vielleicht eher die Afrikanische Schweinepest besorgen." Bejagen ohne auszurotten, das ist das Ziel von Alexander Wellach, der nicht nur schießt, sondern im Winter auch mal füttert. Für ihn ist eine ganzheitliche Betrachtung des Jagdwesens mit all seinen Facetten wichtig. Nur so könne er seiner Verantwortung als Jäger gerecht werden.