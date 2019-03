Bayerns bester Stahl- und Betonbauer

Tom Deuerling wurde am Donnerstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bauindustrie-Verbandes bei der Firma Krumpholz in Kronach als Ausbildungsbester ausgezeichnet. Er hat den Beruf des Beton- und Stahlbetonbauers in der vergangenen Saison als einer der besten Azubis der Bayerischen Bauindustrie abgeschlossen.

Tom Deuerling absolviert derzeit ein duales Studium bei der Firma Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH und an der Hochschule Coburg, Fachrichtung Bauingenieurwesen. Das duale Studium beinhaltet auch den Abschluss der Lehre, die er bei seinem Ausbildungsbetrieb und im Rahmen einer überbetrieblichen Ausbildung am Bauzentrum Wetzendorf abschloss.

Der 22-Jährige möchte seine Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer nicht missen. Er habe während dieser Zeit auf verschiedene Baustellen gelernt, wie er Beton für Neubau, Sanierungen oder Modernisierungen einsetzen muss. Er hatte aber nicht nur mit Beton zu tun, sondern es ging auch darum, Schalungen anzufertigen, dafür die Holzbalken zu sägen oder die Stahlkonstruktion zurechtzuschneiden. Er habe gelernt, nach Bauplänen und Zeichnungen zu arbeiten. "Alle diese Erfahrungen werden künftig meinen Arbeitsalltag erleichtern!"

Bei der Frage, ob er denn nicht gleich zur Universität hätte gehen könnten, meint er: "Ich würde diesen Weg mit dem dualen Studium wieder gehen." Denn dadurch habe er die Basis kennengelernt: "Man weiß, wovon man spricht."

Abwechslungsreich

Tom Deuerling bezeichnet sein duales Studium und den späteren Berufsalltag als sehr abwechslungsreich und interessant. "Man eignet sich viel Wissen an." Außerdem sei es faszinierend, beim Bau von Häusern, Gebäuden, Brücken etc. einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und: "Es macht Spaß zu sehen, wie etwas wächst!"

Der Geschäftsstellenleiter des Bauindustrieverbandes Bayern, Geschäftsstelle Nordbayern, Martin Schneider, gratulierte dem jungen Mann zu seinem Erfolg. Die Baubranche brauche dringend solche jungen und tüchtigen Leute, meinte er. Er sprach von einer Hochkonjunktur und davon, dass die Anforderungen in der Branche immer mehr zunehmen. Zudem wies er darauf hin, dass "Industrie 4.0" künftig verstärkt eine Rolle einnehmen werde. "Ein Dualstudium in der Baubranche ist ein Studium mit sehr viel Zukunft!" Und: "Man wird nicht arbeitslos." Tom Deuerling habe schon immer gewusst, was er wollte, lobte sein Chef Peter Heinz. Der erste Kontakt sei auf einer Messe der Hochschule zustande gekommen. Seine Frau Sabrina Heinz erklärte, dass Tom Deuerling der erste junge Mensch sei, der im Unternehmen im Baugewerbe ein duales Studium absolviert. Dass er so gute Ergebnisse bringt, erfülle die Geschäftsführung mit Stolz.

Im sechsten Semester

Derzeit absolviert der angehende Bauingenieur sein sechstes Semester. In den Semesterferien ist er in seinem Ausbildungsbetrieb und befasst sich mit Plänen oder Gebäuden. In einem Jahr wird er seine Bachelorarbeit schreiben. Intensiv setzt er sich mit seinen Studieninhalten auseinander. Er ist dankbar gegenüber seinem Arbeitgeber, der ihn fördert und dieses Studium ermöglicht. Und er weiß, auch nach Beendigung seiner Ausbildung ist er bei den Müllherrs gut aufgehoben.