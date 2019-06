Bauarbeiten in Marktrodach sollen bald beendet sein

Vom Ortsausgang in Richtung Wallenfels bis zur OMV-Tankstelle staute es sich in Marktrodach Anfang der Woche im Betriebsverkehr. "Am Montagnachmittag, auf dem Weg zur Arbeit, stand ich 15 Minuten lang", berichtet Yvonne Meißner, die auf dem Weg nach Wallenfels war. Sie erzählt, dass sich die Autos in beide Richtungen reihten, da "eine Spur komplett dicht war".

Leitungen werden verlegt

Der Grund dafür ist die Verlegung von Glasfaserleitungen an Böschungen und Gehwegen, die in dieser Woche in Marktrodach immer wieder zu zeitweiligen Verkehrsstörungen auf der Bundesstraße 173 führten. Stau verursachte am vergangenen Montag und Dienstag die Ampelschaltung an der Baustelle, da eine Straßenseite komplett gesperrt werden musste.

Am Mittwochvormittag konnte auf die Ampelschaltung verzichtet werden, da die Bauarbeiten weniger Platz in Anspruch nahmen. Dadurch konnten Autofahrer die Baustelle ohne Wartezeiten passieren. Nach Angaben eines Bauarbeiters sollen die Kabelverlegungen am Freitag abgeschlossen werden. Das Staatliche Bauamt und die Baufirmen-Leitung waren am Mittwoch für eine nähere Auskunft nicht verfügbar.