B 173: Jetzt wird in Zeyern doch gebaut

Aufgefräst und neu asphaltiert





Ampeln nicht immer aktiv





Zwei Bereiche betroffen



"Der Bau stockt." Oder: "Die Prüfergebnisse lassen noch auf sich warten." Diese Schlagzeilen dominierten in den vergangenen Wochen die Nachrichten von der derzeit größten Baustelle im Landkreis. Und jetzt plötzlich dröhnt in Zeyern trotzdem der Baulärm.Mit der geplanten Ortsumgehung der Bundesstraße 173 freilich hat das nichts zu tun. Die aktuellen Arbeiten dienen ausschließlich der Instandhaltung der aktuellen Fernstraßenfahrbahn, die sich bekanntlich mitten durch den Ort schlängelt."Der Belag ist durch den starken Verkehr an vielen Stellen schadhaft und muss saniert werden", erklärt Jens Laußmann, Leiter der Kronacher Servicestelle des Staatlichen Bauamts Bamberg.Am Dienstag wurden die Baustellenschilder aufgestellt, seit Mittwoch sind die schweren Maschinen im Einsatz. Die Fahrbahndecke wird an den schlimmsten Stellen aufgefräst und im Nachgang neu asphaltiert. "Wir müssen reagieren, wenn große Schäden durchschlagen. Der Verkehr wird ja bis zur Fertigstellung der Umgehung noch durch den Ort fließen", sagt Laußmann. "Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich."Während der Arbeiten wird die B 173 halbseitig gesperrt. Ampeln regeln den Verkehr - es kommt zu Verzögerungen. Wie lange dies der Fall sein wird, konnte Laußmann noch nicht genau sagen. "Stand heute könnten es etwa zwei Wochen sein", schätzt er. Allerdings gebe es zwei Parameter, die noch nicht genau abzusehen sind. Nummer eins ist die Kapazität der Baufirma: "Sie ist eigentlich auf der Autobahn im Einsatz und bearbeitet die Baustelle quasi nebenbei." Dies ist dem Fakt geschuldet, dass sämtliche Baufirmen derzeit ausgelastet seien.Und natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle: "Wenn es so schön ist wie heute, ist es perfekt", sagte Laußmann am Mittwoch. "Wenn es aber regnet, kann nichts asphaltiert werden."Gut für die Autofahrer: Die Ampeln sind nur dann aktiv, wenn auch gebaut wird. In den Abend- und Nachtstunden sowie an Sonntagen werden sich die Behinderungen also wahrscheinlich in Grenzen halten.Betroffen sind vor allem zwei Bereiche: Von Unterrodach kommend wird ein Bereich am Zeyerner Ortseingang erneuert. Außerdem wird in der Gegend zwischen der Rodachbrücke und dem Ortsausgang in Richtung Wallenfels verstärkt mit Lärm und Staub zu rechnen sein.Und was macht eigentlich die Umgehung? "Am 10. Juli beginnen die Belastungstests", sagt Jens Laußmann.Der Hintergrund: Der Bau stockt seit Spätherbst 2017, weil das Staatliche Bauamt der Meinung war, dass eine Baufirma bei den sogenannten Rüttelstopfsäulen geschlampt habe. Diese Säulen stabilisieren das Erdreich und sind deshalb Grundlage für viele weitere Arbeitsschritte.Die Baufirma sieht die Situation jedoch anders, weshalb jetzt ein unabhängiger Gutachter prüfen soll, wer Recht hat. Ursprünglich sollten die Ergebnisse Ende Juni vorliegen, was sich jedoch verzögerte.