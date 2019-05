Autos locken mit Glanz und Chrom

Die Oldtimerliebhaber können sich in Stadt und Landkreis Kronach sowie im gesamten Frankenwald auf das Oldtimer Treffen freuen. Das Treffen findet am 9. Juni auf dem Schützenplatz in Kronach statt. Zum 20. Mal veranstaltet der Oldtimerclub Kronach die Veranstaltung. Zwar wird man zum kleinen Jubiläum auf eine große Ausfahrt durch den Frankenwald verzichten, bietet dafür aber auf dem Schützenplatz jede Menge Attraktionen.

Natürlich stehen die Fahrzeuge im Mittelpunkt, von denen wieder mehrere hundert erwartet werden. Ob zwei- drei- oder vierrädrig faszinieren sie mit Glanz und Design ihrer Karosserien und teils mit Sonderausstattungen. Auch dieses Jahr haben die Oldtimerfreunde um ihren Vorsitzenden Gerhard Moser ein attraktives Begleitprogramm erstellt. Dieses beginnt um 10 Uhr mit Weißwurstfrühstück. Für Kinder sind reichlich Angebote geplant, die Spaß machen - so eine Hüpfburg, Feuerwehrautos zum Selbstfahren, das Glücksrad mit vielen Preisen und ein Fußballkicker.

Wertvolle Preise

Die Kreisverkehrswacht bietet verschiedene Tests und Simulatoren an. Erstmals wird ein Fahrzeugscanner vom Ingenieurbüro Burghardt aus Seelach vorgestellt. Pokale und Preise gibt es wieder für die weiteste Anreise und den jüngsten Fahrer. Für alle Teilnehmer mit Fahrzeugen gibt es eine Tombola mit über 20 wertvollen Preisen. Der Hauptgewinn ist eine kostenlose Tagesfahrt mit einem Ford Mustang Cabrio. Und die Rock´n Roll- Tanzpaare des ATSV Kronach treten um 14 und 15 Uhr auf. Den ganzen Tag wird in der Kaiserhof- Halle Life- Musik geboten. Der Eintritt ist für das gesamte Oldtimer-Treffen für Besucher frei.