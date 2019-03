Ausschuss ist gegen Windkraft bei Stockheim und Welitsch

Das Gremium begründete dies am Freitagvormittag damit, dass durch rund 200 Meter hohe Windräder auf dem Höhenzug "Konreuth" das Landschaftsbild und der Artenschutz im Frankenwald beeinträchtigt werden.

Der Planungsausschuss befasste sich im Landratsamt Bamberg mit der Regionalplanung der Nachbarn in Thüringen. Das Gremium legte unter Vorsitz des Bamberger Landrates Johann Kalb Wert auf die Feststellung, dass mit diesem Beschluss nicht zum Ausdruck komme, dass der Planungsverband gegen Windkraft ist. Im Gegenteil: Der Planungsverband hat in seinem Zuständigkeitsbereich selbst Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen. Das geplante Vorranggebiet in Thüringen beeinträchtige allerdings den Frankenwald in einer nicht akzeptablen Weise.

Keine Flächen im Frankenwald

"Der regionale Planungsverband hat sich selbst auferlegt, im Naturpark Frankenwald keine Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen", dankte der Kronacher Landrat Klaus Löffler (CSU) für den Schulterschluss der Mitglieder des Planungsausschusses. Löffler ist sich nach eigener Aussage selbst mit seinem Kollegen in Sonneberg/Thüringen einig, dass sich der Höhenzug "Konreuth" nicht für Windkraftanlagen eigne. "Wir wollen grenzübergreifend den Schutz des Grünen Bandes sicherstellen."

Der Planungsausschuss begründet seine ablehnende Haltung unter anderem damit, dass der Steilhangbereich dieses Höhenzuges "Konreuth" eine visuelle Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung darstelle. Der auf bayerischer Seite angrenzende Bereich bei Welitsch habe eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild.

Zudem gibt es laut unterer Naturschutzbehörde beim Landkreis Kronach in einer Entfernung von maximal drei Kilometern zum geplanten Vorranggebiet auf bayerischer Seite Vorkommen von fünf gefährdeten Arten wie Schwarzstorch, Uhu, Baumfalke, Wespenbussard oder Rotmilan.

Mit der Ablehnung des zweiten Vorranggebietes für Windkraft bei Gräfenthal habe bereits eine Katastrophe für die Region rund um die Burg Lauenstein verhindert werden können, so Landrat Klaus Löffler. Der Thüringer Planungsverband habe dieses Vorranggebiet inzwischen aufgegeben, nachdem es auch hier Widerspruch aus Franken gegeben habe.

Zum Hintergrund: Die Thüringer Landesregierung will einen bewaldeten Höhenzug im Bereich zwischen Welitsch und Stockheim, genannt Konreuth, zum Vorranggebiet für Windenergie ausweisen (der FT berichtete). Doch sowohl auf bayerischer als auch auf thüringer Seite regt sich in den betroffenen Gemeinden Pressig, Stockheim und Föritztal Widerstand. Zumindest auf bayerischer Seite hat der Planungsausschuss nun ein deutliches Signal gesetzt.

Planung Das Gebiet ist im ersten Entwurf für die Fortschreibung des Regionalentwicklungsplans Südwestthüringen als Vorranggebiet für Windkraft vorgesehen. Der Entwurf wurde am 27. November 2018 beschlossen.

Öffentlichkeit Im nächsten Schritt wurde dieser Entwurf öffentlich ausgelegt. Bis zum 15. Mai 2019 hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Pläne und Unterlagen einzusehen und Stellungsnahmen abzugeben. "Es ist ein Entwurf - das heißt nicht, dass die Fläche sicher in Bebauung geht", erklärt Regina Schmidt, Sachbearbeiterin bei der Planungsgemeinschaft.red