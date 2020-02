Ausgelassene Stimmung beim Wefa-Fasching in Neukenroth

Faschingsveranstaltungen gibt es dieser Tage zuhauf im Landkreis, mitunter auch eher etwas steifer Art. Dies gilt aber keinesfalls für den Wefa-Fasching, der heuer ein "halbrundes" Jubiläum feiern konnte. So lange es die anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Kronach - eine Zweigstelle der Wefa Ahorn - gibt, nämlich seit 1985, gibt es auch schon den Wefa-Fasching im Landkreis Kronach.

Erneut hatten die Verantwortlichen viel Zeit investiert, um allen Faschingsfans unvergessliche Stunden zu bereiten. Wie in jedem Jahr gesellten sich sogar königliche Gäste zur Supergaudi. So ließen es sich auch heuer die Neukenrother Tollitäten - sprich das Prinzenpaar Christine I. und Michael III. sowie das Präsidentenpaar Theresa II. und Tobias II. - nicht nehmen, samt ihrer drei charmanten Garden dem närrischen Treiben einen Besuch abzustatten. Natürlich hat auch heuer die Wefa Kronach wieder ihr eigenes Prinzenpaar. Als neue Hoheiten grüßten Prinz Martin und seine liebreizende Prinzessin Maria, die den Schneewalzer als Prinzentanz erwählten.

Die Mitarbeiter und Beschäftigten hatten wieder einige Auftritte vorbereitet. Die Wefa-Tanzgruppe legte als "Dance Monkeys" zum gleichnamigen Chart-Erfolg eine flotte Sohle auf die Tanzfläche. Ein weiteres Highlight bahnte sich an, als sich unter strengsten Security-Schutz der Überraschungsauftritt des Abends ankündigte. In einer wahrlich schweißtreibenden Tanz-Performance streiften sich die als Zwerge in Erscheinung tretenden Wefa-Beschäftigten nach den ersten Takten ihre Zipfelmützen ab, um dann den ganzen Saal zu rocken. Die Zuschauer tobten!

Traditionell den Abschluss des offiziellen Programms bildete die Maskenprämierung. Das Rennen machte Thomas mit seinem Kostüm zu "Phantom der Oper" Thomas.