Kronach vor 1 Stunde

Brand

Ausflugsziel nahe der Ködeltalsperre fällt den Flammen zum Opfer

Nur einen Steinwurf vom Stausee in Mauthaus entfernt, steht am Sonntagabend ein beliebtes Ausflugsziel lichterloh in Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass ein Gastank nicht explodiert.