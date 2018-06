Kronach vor 7 Stunden

Bademeister

Aufsicht mit Chemielabor

Was machen Bademeister den ganzen Tag? Stehen sie nur am Beckenrand und beobachten die Schwimmer? Von wegen! Stefanie Hofmann arbeitet im Crana Mare und ist dabei Reinigungskraft, Ersthelferin und sogar Chemikerin in einer Person.