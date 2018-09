Auf die Plätze, fertig ...

Der 16. Run of Hope (Lauf der Hoffnung) geht auf die Zielgerade. Es ist alles vorbereitet, um wieder Läufer aus ganz Oberfranken in das Landesgartenschaugelände zum "Lauf der Hoffnung" am Samstag, 8. September, zu locken. Es wird Sport und Unterhaltung unter dem Motto "Gemeinsam für eine friedliche Zukunft" geboten.

Die Veranstalter vom Verein "Gemeinsam gegen Krebs" freuen sich als Schirmherren MdEP Monika Hohlmeier, MdB Hans Michelbach und Landrat Klaus Löffler gewonnen zu haben. Wieder wird es ab Samstagmittag eine bunte Veranstaltung für Bewegungsfreudige und Laufwillige ebenso wie für Menschen geben, die sich gerne mit Musik, Tanz und Show unterhalten lassen.

Die "Botschafter für das Leben" hatten im Sommer 2003 die Idee, Menschen jeden Alters und mehrerer Generationen, gesunde wie kranke Menschen, zur gemeinsamen Laufbewegung zu bringen, weil Sport und Bewegung ein Teil der Therapie für an Krebs erkrankte Menschen ist, aber auch Prävention bedeutet. Inzwischen ist daraus eine einzigartige und beispielhafte Benefizveranstaltung geworden, die ihresgleichen sucht.

Neben dem Sport geben fachkompetente Personen viele Informationen über die Krebserkrankung, Behandlungsmethoden, Therapiemöglichkeiten und Prävention auf einer Gesundheitsmeile rund um die Seebühne. Und damit es niemand zu langweilig wird, gibt es abwechslungsreiche Musik, Tanz und Showangebote auf der Seebühne.

Feuerfest mit Lasershow

Ein umfangreiches Kinder- Spaßprogramm, der "Garden of Hope", eine große Tombola mit vielen attraktiven Sachpreisen sowie ein spektakuläres Feuerfest mit Lasershow und Feuerwerk sind nur einige weitere Highlights des vielfältigen Unterhaltungsprogramms, gestaltet von Künstlern aus der Region. Mit dabei sind unter anderen die Kindertanzgruppe Naheda und die viel gefragte und auf großen Bühnen der Welt auftretende Naheda selbst. Sie wird einen kleinen Ausschnitt ihres großen Bauchtanzprogramms präsentieren. Die Tanzgruppe Grazy Girls vom TSV Weißenbrunn, das Tanzstudio Prestige aus Küps sowie die Sportgruppe "Gemeinsam gegen Krebs" werden zauberhafte Tänze vorführen. Aber auch Rockfans werden Augen und Ohren offen halten und ihre Freude an der akrobatischen Tanzkunst haben.

Der Run of Hope am Samstag, 8. September, beginnt um 11 Uhr mit musikalischer Einstimmung durch das Jugendorchester Kronach. Um 11.30 Uhr werden die 1. Vorsitzende Martina Stauch und die Schirmherren, MdEP Monika Hohlmeier, MdB Hans Michelbach und Landrat Klaus Löffler sowie der Zweite Vorsitzende des Vereins, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein Grußworte sprechen.

Die Läufe

Es finden folgende Läufe statt: 12 Uhr Walking, Nordic Walking, vier Kilometer. 13.15 Uhr Hobbylauf vier Kilometer. 14.15 Uhr Schüler und Bambinilauf, ein Kilometer, Jahrgang 2003 und jünger. 15 Uhr Viertel- und Halbmarathon. 18.30 Uhr die beliebte "Fun- Staffel" mit originellen Kostümen.

Das abendliche Finale gestalten ab 20 Uhr die Band "Christin Set The Scene", ein Feuerspucker und eine Lasershow mit Feuerwerk ab 21.30 Uhr. Und danach wird die Band "Radspitz" ab circa 22.30 Uhr bis in die Nacht hinein unterhalten. Informationen und Anmeldung zum Run of Hope: www.ggkev.de.