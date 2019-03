Auf der Festung Rosenberg in Kronach wird fleißig am Jufa-Hotel gebaut

Auf dem Boden liegen mehrere Kabel, daneben ein Werkzeugkoffer. Ein Stück weiter hinten lehnen einige Holzplatten an der Wand. Über allem liegt eine leichte Schicht aus Baustaub. Wer einen Blick auf die Jufa-Baustelle im Ostflügel der Festung Rosenberg wirft, kann kaum glauben, dass bis zum 1. Juni alles bezugsfertig sein soll.

"Wir haben einen absolut straffen Zeitplan, damit wir möglichst noch vorher fertig werden und auch noch einen kleinen Puffer haben", berichtet Stadtplaner Daniel Gerber. Auch Gregor Fischer vom zuständigen Architekturbüro Spindler+ aus Kronach spricht von einem "sportlichen" Restprogramm.

Zwei rollstuhlgerechte Zimmer

Für das Erdgeschoss des Ostflügels ist unter anderem ein Speisesaal vorgesehen, im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen neue Gästezimmer. Wie Fischer berichtet, wird hier je ein barrierefreies Zimmer eingerichtet. Ein Aufzug verbindet alle Stockwerke miteinander. Im Keller ist ein Freizeitbereich vorgesehen. Unter dem Dach wurde auf zwei Ebenen eine große Lüftungsanlage eingebaut. Im Außenbereich sollen mehrere Terrassenflächen entstehen.

Bauliche Veränderungen in einem alten Gemäuer wie der Kronacher Festung sind nicht einfach. "Wo es geht, werden wir die alten Fragmente erhalten", berichtet Fischer. "Der Burgcharakter, das Flair, soll bestehen bleiben." Neu ist zum Beispiel eine Fluchttür im Untergeschoss. Das Konzept sehe vor, erklärt Fischer, dass man erkennen könne, was alt und was neu ist. Fischer und Gerber betonen die "hervorragende Zusammenarbeit" mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Zimmerauslastung bei gut 31 Prozent

Erste Buchungen für die Hotelzimmer auf der Kronacher Festung sind indes bereits eingegangen, wie der Geschäftsführer von Jufa Deutschland, Andreas van der Sanden, berichtet. Ziel sei, von Juni bis Oktober eine Zimmerauslastung von 75 Prozent vorweisen zu können. Über 31 Prozent seien aktuell bereits erreicht - was etwa 2900 Übernachtungen entspreche. Laut van der Sanden werden in der Anfangsphase circa 14 Mitarbeiter für das Hotel benötigt. Die Leitung übernimmt Anke Herzog, die in der Region ansässig ist und zuvor unter anderem ein Restaurant geleitet hat.