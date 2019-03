Auf dem Jahrmarkt am Kaulanger in Kronach haben die Händlerzahlen stark abgenommen

Gab es 2009 noch 67 Festzusagen für den Markt am Kaulanger, sind es in diesem Jahr nur noch 42 Stück. Das entspricht einem Rückgang von rund 37 Prozent. Den Händlern fehlt es an Nachwuchs. Gleiches gilt für die Kundschaft. Diese besteht vor allem aus älteren Leuten, junge zieht es hingegen kaum auf den Markt. Außerdem stehen die Händler in Konkurrenz zu Kaufhäusern und dem Internet.

Bereits 2015 wurde eine Verlegung des Marktes diskutiert. Denn durch die Sperrung des Kaulangers an Markttagen fällt in der Stadt Kronach regelmäßig eine Vielzahl an Parkplätzen weg.

